Eurowizja Junior 2020 w Polsce! Viki Gabor zdradziła szczegóły

Eurowizja Junior 2020 odbędzie się w Polsce. Organizatorzy przekazali informację podczas koncertu "Światło dla Europy".

Z powodu pandemii koronawirusa odwołano wiele imprez, festiwali, koncertów i wydarzeń kulturalnych i sportowych. Wśród nich znalazł się też Konkurs Piosenki Eurowizji 2020.



Dlatego 16 maja o godz. 21 (dokładnie wtedy miał się rozpocząć finałowy koncert Eurowizji 2020) wyemitowano widowisko "Światło dla Europy".

Podczas tego wydarzenia Wiktoria "Viki" Gabor zaprezentowała oficjalne logo i slogan Eurowizji Junior 2020. Konkurs odbędzie się pod hasłem "Move the World" ("Porusz Świat").



Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2020 w Polsce zostanie zorganizowany 29 listopada w studiu TVP w Warszawie.

"Czy chcecie, żeby Polska raz jeszcze była organizatorem Eurowizji Junior? W takim razie ja się biorę do roboty!" - mówił na początku roku ówczesny prezes TVP, Jacek Kurski.



Po raz pierwszy w historii impreza odbędzie się w jednym kraju dwa lata z rzędu.



Przypomnijmy, że w 2018 roku konkurs wygrała Roksana Węgiel z piosenką "Anyone I Want to Be". Dzięki temu Eurowizja Junior 2019 została zorganizowana w Gliwicach. Impreza odbyła się pod hasłem "Share the Joy".



Tam ponownie triumfowała Polska, a zwycięstwo zapewniła nam Wiktoria "Viki" Gabor. Wykonała piosenkę "Superhero".