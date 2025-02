Najnowszy album Lady Gagi , zatytułowany " MAYHEM ", trafi do sprzedaży 7 marca 2025 roku. Wydawnictwo promują takie single jak " Die With A Smile ", " Disease " oraz najnowszy " Abracadabra ", który świetnie sobie radzi na oficjalnych listach przebojów oraz na TikToku, gdzie stał się viralem. W ramach promocji nowego projektu artystka bierze udział w wielu wywiadach - podjęła się nawet badaniu wariografem. Na jaw wyszły ciekawe informacje.

Specyficzny wywiad rozpoczął się pytaniem, które spędza sen z powiek wielu wiernych fanów wokalistki. Chodzi o kontynuację piosenki "Telephone" (ft. Beyoncé) z kultowego już albumu "The Fame Monster" - pod koniec klipu do utworu Gaga zapowiedziała przed laty, że historia przedstawiona w teledysku będzie miała swoją kontynuację. Do tej pory obietnica nie została wypełniona, lecz wszystko może się zmienić. W wywiadzie dla Vanity Fair artystka została zapytana, czy nadal planuje kontynuację. "Tak" - odpowiedziała tajemniczo, podkreślając, że nie wie, kiedy to się wydarzy. Na pytanie, czy Beyoncé pojawi się w kontynuacji, odpowiedziała "może", czym zaciekawiła fanów.