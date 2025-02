Michał Szpak kontra TV Republika. Artysta jest wdzięczny za darmową promocję jego sklepu

Michał Szpak to kolorowy ptak polskiej sceny muzycznej. Wokalista od lat tworzy i wciąż zaskakuje swoich fanów nowymi projektami, w których bierze udział. Niedawno artysta zachwycił internautów swoim występem na polskich preselekcjach do Eurowizji 2025, które poprowadził wraz z Arturem Orzechem. Wykonał wtedy utwory "Bondage" i eurowizyjne "Color Of Your Life", czym zachwycił zebraną publikę i widzów przed telewizorami. Teraz piosenkarz żartobliwie odpowiedział na nagłówek, który opublikowała TV Republika.