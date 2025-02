Quiz: Jak dobrze znasz legendarny zespół The Beatles? Ich twórczość wpłynęła na kolejne pokolenia artystów

The Beatles to legendarna brytyjska grupa rockowa, założona w 1960 r. Przez lata kariery formacja dorobiła się miana kultowej. Zespół tworzyli John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr, a ich muzyka w rewolucyjny sposób łączyła pop, rock i eksperymentalne brzmienia. Swoim nowatorskim podejściem do pracy w studiu wpłynęli na kolejne pokolenia artystów. Jak dobrze znasz twórczość i historię Beatlesów?