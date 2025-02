Sabrina Carpenter zgarnęła dwie statuetki Grammy na ostatnim rozdaniu nagród. Sukces przyniósł jej krążek "Short n' Sweet", a teraz, w ramach podziękowania, artystka wydała reedycję płyty. Na "Short n' Sweet (Deluxe)" znalazły się nowe utwory, takie jak "15 Minutes", "Couldn't Make It Any Harder", wyczekiwany przez fanów "Busy Woman" i "Bad Reviews". Pojawiła się również współpraca z kultową już Dolly Parton, czyli piosenkarką muzyki country. Artystki połączyły siły w remiksie hitu "Please Please Please", a nawet znalazły się razem na planie zabawnego klipu.

Sabrina Carpenter i Dolly Parton w remiksie "Please Please Please". "Brzmi jak złowieszcza macocha z 'Królewny Śnieżki'"

Po wydaniu "Espresso" kariera Sabriny Carpenter nabrała dynamicznego rozpędu. Utwór królował na TikToku i, już na początku kwietnia 2024 roku, został okrzyknięty hitem lata. Na fali sukcesu wydano kolejny singiel, zatytułowany "Please Please Please", który znacząco odbiegał od poprzednika w kontekście formy. Piosenka wyprodukowana przez Jacka Antonoffa przebiła sukces "Espresso", co wyniosło artystkę na wyższy level. Współpraca z Dolly Parton, według niektórych internautów, nie należy jednak do udanych.

W klipie do remiksu piosenki "Please Please Please" widzimy Carpenter i Parton jadące samochodem. Fabuła ostatnich teledysków Sabriny przewidziała miejsce dla Barry'ego Keoghana, czyli jej byłego już chłopaka. Klip do standardowej wersji numeru kończy się skuciem przez Sabrinę kochanka, a kontynuację historii, już po zerwaniu pary, możemy oglądać już teraz. Jak się okazuje, wokalistka władowała byłego partnera do bagażnika i odjechała w rytm współpracy z uśmiechniętą Dolly Parton.

"Dolly Parton brzmi tu bardzo źle", "Czemu część Dolly brzmi tak nawiedzenie?", "Brzmi jak złowieszcza macocha z 'Królewny Śnieżki'", "'Może zostań w środku'? Oh, na pewno to zrobię", "To takie straszne" - piszą fani, podkreślając zabawny charakter głosu Dolly Parton, który może się kojarzyć z manierą mowy starszych ludzi. Komentarze nie są jednak nacechowanie pejoratywnie, a tylko podkreślają sytuacyjny komizm, porównując wokalistkę country do złowieszczych cech mowy złych charakterów z bajek dla dzieci. "Zostawcie Dolly w spokoju!", "Uwielbiam ją", "To jest takie zabawne, śmieszy mnie to, a uwielbiam Dolly!" - komentują internauci.

Już w 2022 roku, kiedy to Sabrina Carpenter wydała krążek "emails i can't send", zwróciła na siebie uwagę szerszej publiczności. Zachwyciła wtedy konceptualnym albumem, a utwory "Nonsense", "Read your Mind" i "Feather" idealnie poradziły sobie na listach przebojów. Ostatni utwór, pochodzący z reedycji krążka, nazwanej "emails i can't send fwd:", szczególnie przypadł fanom Sabriny do gustu. Kawałek jest chwytliwy, posiada popową strukturę i traktuje o dobrym samopoczuciu po skończeniu toksycznej relacji.

Sabrina Carpenter wydała swój szósty album w sierpniu ubiegłego roku i szybko wdarła się na szczyt popowych list przebojów. Pomogła w tym na pewno Taylor Swift, gdyż Carpenter uczestniczyła w "The Eras Tour" jako support gwiazdy. Teraz przyszedł czas na samą Sabrinę - piosenkarka jest aktualnie w trasie koncertowej pod szyldem "Short n' Sweet Tour".

Eurowizja 2025. Sonia Maselik przed preselekcjami: „Czuję lekką tremę”. Bartłomiej Warowny INTERIA.PL