Tate McRae na dobre podbiła rynek muzyczny w 2023 roku utworem "greedy", który stanął na samej górze jej komercyjnej wspinaczki. Następnie wydała wymowne "exes", kolejny hit, aby płynnie zaprosić swoich słuchaczy w świat ciepło przyjętej płyty "Think Later". 21 lutego bieżącego roku na półki sklepowe trafiło wydawnictwo "So Close To What", promowane takimi singlami jak "It's ok I'm ok", "2 hands" oraz "Sports car".