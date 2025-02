Utwór "party 4 u" to kawałek z czwartego albumu Charli XCX, nazwanego "how i'm feeling now". Pomysł projektu powstał podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa, kiedy to wszyscy spędzali czas w swoich domach. Brytyjka postanowiła spożytkować ten czas na pracę i, pod okiem (online) swoich fanów, stworzyła płytę "how i'm feeling now", zapraszając do swojego świata myśli podczas specyficznego okresu.