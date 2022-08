Top of The Top Sopot Festival 2022: #iDANCE. Agnieszka Chylińska, Ralph Kaminski, Feel i inni

Drugi dzień festiwalu Top of the Top w Sopocie to koncert #iDANCE. Taneczne przeboje prezentują m.in. Ewa Farna, Agnieszka Chylińska, Feel i Ralph Kaminski. To również dzień walki o Bursztynowego Słowika. O zdobycie statuetki starają się: Natalia Przybysz, Wiktor Dyduła, Natasza Urbańska, Martin Lange, Ania Karwan, Bemy i Michał Szpak.

Margaret na scenie Top of the Top Sopot Festival /Podlewski / AKPA