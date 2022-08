Wojciech Mann bezlitosny dla Patrycji Markowskiej po jej występie w TVN. "Zmasakrowane"

Patrycja Markowska była jedną z gwiazd pierwszego koncertu w ramach Top of The Top Festival 2022. Jej występ niezbyt przypadł do gustu Wojciechowi Mannowi, który w dość ostrych słowach skrytykował jej cover "Layli" Erica Claptona.

Występ Patrycji Markowskiej nie przypadł do gustu Wojciechowi Mannowi /Piotr Matusewicz/Marek Lasyk/Reporter /East News