Grupa Oasis została założona w 1991 roku przez Liama Gallaghera, Paula Arthursa, Paula McGuigana i Tony’ego McCarrolla. Niedługo później do zespołu dołączył brat Liama, Noel Gallagher, co okazało się kluczowym momentem w historii zespołu. Zaledwie cztery lata później Oasis zdobyli międzynarodową sławę dzięki hitom "Wonderwall" i "Don’t Look Back In Anger" z albumu "(What’s the Story) Morning Glory?"