Sylwia Grzeszczak , jedna z najpopularniejszych popowych piosenkarek na polskiej scenie, przez lata tworzyła związek z Liberem . Piosenkarka dzieliła z ukochanym nie tylko życie prywatne, lecz także zawodowe. Para stworzyła wspólnie jedne z największych hitów wokalistki, takie jak "Co z nami będzie" (który nagrali również w duecie), "Sen o przyszłości" , "Pożyczony" czy "Małe rzeczy" .

W 2023 r. w związku Sylwii Grzeszczak i Libera doszło do kryzysu, który zaowocował głośnym rozwodem. Pomimo tego, że uczucie między artystami wygasło, rozstali się bez kłótni i spięć. Co więcej, para wciąż współpracuje razem muzycznie! W 2024 r. popularność zdobyła piosenka Grzeszczak, zatytułowana "Motyle", do której tekst ponownie stworzył Liber. Byli małżonkowie wciąż świetnie się dogadują, lecz Sylwia porzuciła sentymenty i stara się iść na przód - obecnie rozwija relację z nowym partnerem.