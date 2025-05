Queen wraca do korzeni w innym brzmieniu. Kultowy debiut w nowej wersji

Zespół Queen zapowiedział premierę specjalnej edycji swojego debiutanckiego albumu "Queen I". Wydawnictwo ukaże się 13 czerwca na nośniku Audiophile Blu-ray i będzie zawierać nową wersję kultowej płyty stworzoną w technologii Dolby Atmos. To nie tylko remaster - to kompletnie przearanżowana odsłona albumu, przygotowana z myślą o immersyjnym, trójwymiarowym doświadczeniu dźwiękowym.

Brian May podkreślił, że celem projektu było nadanie nagraniom przestrzenności, o jakiej zespół marzył już w latach 70. "To zupełnie nowa, stworzona od podstaw wersja naszego pierwszego albumu. Każdy instrument został zrekonstruowany, by osiągnąć żywe, pełne głębi brzmienie" - powiedział muzyk.

Oryginalnie wydany w 1973 roku album "Queen I" był początkiem wielkiej kariery brytyjskiej grupy. To właśnie z tej płyty pochodzą takie utwory jak "Keep Yourself Alive", "Liar" czy "My Fairy King" - kompozycje, które łączyły rockową energię z symfonicznym rozmachem i artystyczną odwagą.