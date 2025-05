Szczegółowe informacje dotyczące uroczystości nie są podawane do wiadomości publicznej, jednak media wciąż próbują uzyskać nowe wieści. Dokładna data ślubu nie jest znana, lecz informator "Page Six" podaje, że ma się on odbyć między 24 a 26 czerwca. Rzekomo w imprezie ma wziąć udział około 200 specjalnie zaproszonych gości.