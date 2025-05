W 2014 r. Donatan i Cleozostali polskimi reprezentantami w 59. Konkursie Piosenki Eurowizji. Ich utwór "My Słowianie" do dziś wspominany jest przez miłośników międzynarodowej rywalizacji. Swoim słowiańskim show artyści zachwycili wówczas na tyle, że niemal co roku organizatorzy kolejnych edycji konkursu przypominają kultowy występ z ich udziałem. Choć Polacy skradli wówczas serca publiczności - zajmując 5. miejsce w głosowaniu telefonicznym - jury było nieco mniej przychylne - duet uplasował się na 23. miejscu ich notowania. Po zsumowaniu głosów ekspertów oraz widzów, w końcowej klasyfikacji Cleo i Donatan uplasowali się na 14. miejscu.