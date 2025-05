Eurowizyjna próba Justyny Steczkowskiej podbija internet. "To nie występ, to spektakl"

Justyna Steczkowska , która w tym roku reprezentuje Polskę na Eurowizji, przygotowuje się do półfinałowego występu w szwajcarskiej Bazylei. W sieci właśnie pojawił się fragment jej próbnego występu z utworem " GAJA ". Wideo, udostępnione m.in. na Instagramie Eurowizji, błyskawicznie przyciągnęło uwagę fanów z całej Europy.

"To nie jest tylko występ, to SPEKTAKL"

"Polska górą!"

"To będzie ikoniczny występ"

"Ona jest absolutnie niesamowita"