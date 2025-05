Przyznam, że choć nie byłem największym fanem solowej twórczości Sobla , bardzo podobała mi się jego spora metamorfoza stylistyczna i gościnne występy u artystów takich jak Oki czy Białas . Nowy krążek sprawdziłem trochę "z obowiązku", żeby być na bieżąco z tym, co dzieje się na scenie. Nie spodziewałem się tu jakichś specjalnych uniesień czy zachwytów. Ku mojemu zdziwieniu, album zaoferował bardzo dużo solidnych momentów, świetną selekcję bitów i przede wszystkim bezbłędny wokalny performance.

Nowa płyta Sobla to bardzo dużo dobrego

Już na wejściu dostajemy solidnego bangera w postaci "CAŁY BLOK KRZYCZY" , który przechodzi w radiowe "CHA CHA" . Ci, którzy czytali moją recenzję ostatniego krążka Dwóch Sławów wiedzą, jakie jest moje podejście do chamskich radiówek. W tym przypadku SHDOW , francis i Deemz w połączeniu z Soblem oferują jednak utwory, które mimo swojej prostoty w odbiorze, są po prostu ciekawe.

W bitach słychać wiele smaczków, które "przeciętnemu słuchaczowi" przelecą koło nosa, ale ci bardziej dociekliwi dostrzegą, że pod pozornie zwykłym popowym kawałkiem kryje się sporo sprytnych rozwiązań i nawiązań. Usłyszymy tam m.in. zabiegi przypominające przeboje Drake'a , The Weeknda czy Travisa Scotta , ale są one wplecione z głową. Na pierwszym miejscu wciąż stoi tutaj wizja Sobla.

Nieprzewidywalność Sobla jest jego bardzo dużym atutem, bo choć jako artysta bardzo rozwinął swoje brzmienie, wciąż usłyszeć można subtelne nawiązania do jego starszych dzieł, jak na przykład w utworze "CAŁA CHATA GOŚCI" , który z pewnością spodoba się fanom "Pułapki Na Motyle" .

Jedynym kawałkiem, który wyjątkowo mnie irytował i wzbudzał negatywne uczucia podczas odsłuchu całej płyty jest "JAKBY JUTRA MIAŁO NIE BYĆ". Nie potrafię określić, co tutaj się zadziało, ale trąci mi to wręcz disco polo lub czymś do czego bawiłby się grupa nietrzeźwych wujków na weselu. Kilka razy próbowałem zmienić swoje zdanie na ten temat, ale skończyło się na tym, że zwyczajnie usunąłem piosenkę z tracklisty i całego krążka słuchało się znacznie lepiej.