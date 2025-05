Lorde zawita do Polski. Wokalistka wystąpi w ramach trasy "Ultrasound"

Po wydaniu utworu "What Was That", zapowiadającego następny krążek Lorde, "Virgin", piosenkarka przychodzi z kolejnym ogłoszeniem. Już jesienią artystka ruszy w trasę "Ultrasound World Tour" i... przyjedzie do Polski! Materiał z krążka "Virgin" głośno wybrzmi w Łodzi.