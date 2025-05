To wielki moment dla fanów Lorde. Krążki "Pure Heroine", "Melodrama" i "Solar Power" będą miały niedługo następczynię, a zapowiada ją świetnie przyjęty kawałek "What Was That".

Nowe utwory, nowy album i nowa Lorde. Artystka eksperymentuje z wizerunkiem przy krążku "Virgin"

Po czterech latach od wydania "Solar Power", Lorde szykuje swoim słuchaczom kolejną artystyczną ucztę. Wokalistka wstąpiła na set Charli XCX na tegorocznej Coachelli i wspólnie z koleżanką z branży wykonała "Girl, so confusing featuring lorde". Po fakcie, twórczyni kultowego już "brat summer" zaczęła skandować "Lorde summer 2025", zapowiadając wielki powrót piosenkarki. Ta nie czekała długo i zapowiedziała nowy utwór, "What Was That", który postanowiła wypromować w Nowym Jorku, skacząc i bawiąc się z fanami w parku.

Fani niemal od razu zauważyli, iż Lorde przyszła do nich nie tylko z nową muzyką, ale i podrasowanym wizerunkiem - biała koszula, zaklejone taśmą buty, męskie, wręcz stanowcze usposobienie, dżinsy i wyluzowane zachowanie stały się znakami rozpoznawczymi nowej ery w twórczości Nowozelandki.

Nowy album Lorde, "Virgin", ukaże się już 27 czerwca 2025 roku. Na krążku znajdzie się 11 utworów, zaś na okładce projektu widzimy zdjęcie rentgenowskie miednicy Lorde. Suwak ze spodni i klamra paska wybijają się na pierwszy plan, aby zobrazować nadchodzący świat "Virgin". Oprócz albumu nadchodzi również trasa koncertowa - "Ultrasound World Tour", na której gośćmi specjalnymi mają być Blood Orange i The Japanese House. Informacja o planowanej trasie pojawiła się przed chwilą.

"What Was That" to pierwszy singiel Lorde z krążka "Virgin". "Jestem gotowa"

Lorde zapowiadała utwór na TikToku, jeszcze przed oficjalnym jego ogłoszeniem. Na krótkim filmiku widać, jak gwiazda spaceruje po Washington Square Park w Nowym Jorku, słuchając fragmentu nowej piosenki. "Po prostu chciałam się przywitać, bo wszystko zaraz się zmieni. To są ostatnie chwile, kiedy jesteśmy tylko my, co jest szalone. Ale to właściwe. Jestem gotowa. Nie wiedziałam, czy kiedykolwiek będę w stanie to powiedzieć, ale jestem. Dziękuję za waszą cierpliwość. Czułam waszą miłość, czułam, że jesteście obok. To będzie szaleństwo, nie macie pojęcia" - zapowiedziała nowy etap w muzyce Lorde, wysyłając wiadomość głosową do fanów.

Tytuł nowego utworu artystka ogłosiła na Instagramie. Podzieliła się również grafiką promującą singiel. Zdjęcie zrobione przez amerykańską fotografkę Talię Chetrit przedstawia samą Lorde w czerwonej koszulce, zaś z jej twarzy spływa pot. Utwór jest dostępny w serwisach cyfrowych od 25 kwietnia.

