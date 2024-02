"Houdini" rozpoczął nową narrację, która przewija się przez nadchodzący projekt Duy. Jak wyjaśnia gwiazda - "piosenka uosabia to uczucie o 4 nad ranem, kiedy noc dobiega końca i jesteś trochę spocony, ale po prostu nie chcesz, aby impreza się skończyła".



Oficjalny teledysk, który wyreżyserował Manu Cossu w ciągu 2 miesięcy obejrzano prawie 75 milionów razy. Jeszcze lepszy wynik piosenka wykręciła na Spotify, gdzie odsłuchano ją ponad 219 milionów razy.



Żegnaj "Houdini", witaj "Traning Session". To będzie nowy wielki przebój Duy Lipy?

Na 15 lutego Dua Lipa szykuje kolejny numer, który ma podbić listy przebojów. Już sama okładka jej singla, na którym wokalistka niczym leniwiec zwisa z rurki treningowej, wywołał ogromne zainteresowanie (zdjęcie polubiono ponad milion razy). Ponad milion wyświetleń zdobyła również 30-sekundowa zapowiedź piosenki, która ukazała się na TikToku.

Numer wyprodukowany został przez Kevina Parkera z Tame Impali, a napisać Lipie pomogli ją jej stali współpracownicy - Caroline Ailin oraz Tobias Jesso Jr.

Wokalistka swój nowy przebój nagrała po serii złych randek. To wtedy miała spotkać się ze swoimi tekściarzami i uznać, że "sezon treningowy dobiegł końca". "Z każdym doświadczeniem rozwijam się. Nigdy nie byłam bardziej pewna siebie, jasno myśląca i silna" - opowiadała.

Przy okazji Dua Lipa dodała, że nastał w jej życiu czas, "w którym kończy szukać stażystów i chce mieć przy sobie kogoś, z kim może się rozwijać". Wokalistka odniosła się w ten sposób do swoich poprzednich związków.

W ostatnich latach głośno było o jej krótkich związkach. Piosenkarka ma za sobą relacje z Anwarem Hadidem i Romainem Gavrasem, a ponadto plotkowano o jej randkach z Jackiem Harlowem, Trevorem Noahem i Jackiem Whitehallem. Obecnie gwiazda jest w związku z aktorem Callumem Turnerem.



Instagram Post Rozwiń

Spektakularny teledysk, który trzeba było przełożyć

Jak donosiła gazeta "The Sun". Dua Lipa teledysk do nowego przeboju zdążyła nakręcić jeszcze we wrześniu 2023 roku i spodziewano się, że to właśnie on "Training Session" będzie pierwszym singlem. Tak się ostatecznie jednak nie stało, a cała machina promocyjna została przełożona o kilka tygodni.

Wszystko z powodu tego, co znajduje się w teledysku. W klipie, który jak podkreślono, ma zabawny wydźwięk, sporo jest chaosu, krzyków, eksplozji i walczących tłumów. Piosenkarka po zaognieniu się sytuacji na Bliskim Wschodzie zdecydowała się nie wypuszczać swojego najdroższego dotychczas teledysku do sieci, który powstał dzięki jej współpracy z Porsche.

Wokalistka mogła pozwolić sobie na większy budżet dzięki podpisaniu kontraktu z marką sportowych samochodów. Według "The Sun" dzięki umowie reklamowej gwiazda miała zgarnąć kilka milionów funtów.

Podgrzewanie atmosfery na Grammy. Spektakularny występ oczarował widzów

Fragment utworu Dua Lipa zaprezentowała również na Grammy, podczas swojego występu otwierającego całą galę. Ubrana w skąpy skórzany strój wokalistka zachwyciła fanów. Na imprezie natomiast piosenkarka pojawiła się nie ze swoim partnerem, ale z ojcem Dukagjinem Lipą. Sam Callum Turner przyznał, że "nie jest muzykiem", więc nie ma zamiaru pojawić się na rozdaniu Grammy.

Zdjęcie Dua Lipa z ojcem na gali Grammy / Kevin Winter / Getty Images

Jaka będzie nowa płyta Duy Lipy?

"Ta płyta wydaje się nieco bardziej surowa. Chcę uchwycić esencję młodości i wolności, zabawy i po prostu pozwalania, aby wszystko działo się, niezależnie od tego, czy jest to dobre, czy złe. Nie możesz tego zmienić. Musisz po prostu stawić czoła ciosom wszystkiego, co dzieje się w twoim życiu" - opowiadała "Rolling Stone" o inspiracjach przy pracy nad nową płytą.

Materiał na płytę jest inspirowany brytyjską sceną rave, a także zespołami takimi jak Primal Scream i Massive Attack. Lipa wspomniała też o inspiracjach dwoma wielkimi britpopowymi gigantami - Blur i Oasis.