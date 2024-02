Dwunasty album studyjny Pearl Jam - "Dark Matter" - ukaże się 19 kwietnia nakładem Monkeywrench Records/Republic Records. Za produkcję albumu odpowiada nagrodzony Grammy Andrew Watt, który pracował ostatnio m.in. z The Rolling Stones i Ozzym Osbourne'em, a także takimi gwiazdami popu i hip hopu, jak m.in. Dua Lipa, Justin Bieber i Post Malone. Wydawnictwo jest następcą krążka "Gigaton", który ukazał się w 2020 roku.



"W 2023 r. Pearl Jam dotarło do Shangri-La Studios w Malibu" - czytamy w informacji prasowej. "Muzycy po prostu podłączyli instrumenty i zaczęli grać pod okiem Andrew Watta. 'Dark Matter' powstało w zaledwie trzy tygodnie. Muzycy pisali i grali tak, jakby od tego miało zależeć ich życie, a ta energia oraz kreatywność będą wyczuwalne w każdej minucie krążka" - napisano.

Pearl Jam i nowa płyta "Dark Matter". Co już wiemy? (tracklista)

Do promocji wybrano tytułowy singel "Dark Matter" ( sprawdź! ).

Clip Pearl Jam Dark Matter (Visualizer)

Wokalista Eddie Vedder podczas spotkania z fanami zdradził, że uważa nowy album "za najlepszy w ich dorobku".

Gitarzysta Mike McCready dodał w rozmowie z magazynem "Classic Rock", że możemy spodziewać się cięższego materiału, który jednocześnie ma zawierać melodie i energię znaną z wczesnych płyt. Z kolei tematyka tekstów Veddera tradycyjnie ma dotykać bolączek współczesnej Ameryki. "Broń. Rasizm. Ten idiota Trump. (...) Jeśli jesteś dobrym człowiekiem, to chcesz żyć w lepszym świecie. Staramy się być proaktywni i skupieni na szukaniu rozwiązań, a nie na siedzeniu w kącie" - wyjaśnia McCready.

Okładkę "Dark Matter" zdobią obrazy autorstwa Alexandra Gnezdilova.

1. "Scared Of Fear"

2. "React, Respond"

3. "Wreckage"

4. "Dark Matter"

5. "Won't Tell"

6. "Upper Hand"

7. "Waiting For Stevie"

8. "Running"

9. "Something Special"

10. "Got To Give"

11. "Setting Sun".

Pearl Jam to amerykański zespół muzyczny założony w 1990 r. w Seattle. Wraz z grupami Alice in Chains, Nirvana i Soundgarden zaliczany jest do tzw. "Wielkiej Czwórki z Seattle". Vedder jest ostatnim żyjącym wokalistą najsłynniejszych składów tej czwórki - przedwcześnie zmarli Layne Staley (Alice In Chains), Kurt Cobain (Nirvana) i Chris Cornell (Soundgarden).