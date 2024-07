W uwielbianym przez widzów TVP teleturnieju "Koło Fortuny" zaszły wielkie zmiany. Gospodarzami programu nie będą już dłużej Izabela Krzan oraz Norbi . Stali się oni swoistymi twarzami formatu i wielu oglądających nie kryło swojej sympatii do muzyka i modelki. Mimo to stacja ogłosiła, że ich miejsce zajęli właśnie Błażej Stencel i Agnieszka Dziekan .

"Bardzo prosta zasada. Jak ktoś tego nie rozumie, to nie powinien w tej branży pracować. Na ogół ludzie się obrażają. Jeżeli chodzi o 'Koło fortuny' to ja z tym kłopotu nie mam. Trzymam kciuki za nich" - wytłumaczył Norbi.

Wokalista zaznaczył także, że jest gotowy na powrót do TVP. Czeka jedynie na telefon i w każdej chwili jest w stanie podjąć się nowego wyzwania. " Ja się nie martwię, bo ja jestem do wynajęcia . Najpierw byłem w 'Jaka to melodia', a potem w 'Kole fortuny'" - podkreślił Norbi.

Dotychczasowy prowadzący "Koła Fortuny" wyjawił, że pokusił się nawet o pewną propozycję względem produkcji. Zaproponował bowiem stacji udział w odcinkach specjalnych. Wyznał, że chętnie pojawiłby się jeszcze w formacie i nie do końca chce się z nim żegnać na zawsze. "Jestem takim człowiekiem, że jak ktoś zadzwoniłby do mnie z redakcji 'Koła fortuny' i zaprosił do odcinka specjalnego, to bym poszedł. Zresztą sam im to zaproponowałem" - powiedział.