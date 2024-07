Koncerty Taylor Swift w Polsce zbliżają się wielkimi krokami. Artystka wystąpi bowiem na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie już 1, 2 i 3 sierpnia . Wydarzenie będzie należało do tych, które zdecydowanie przejdą do historii. Gwiazda będzie pierwszym muzykiem, który wypełni prestiżowy obiekt trzykrotnie, w ramach jednej trasy koncertowej.

Taylor Swift nigdy wcześniej nie występowała dla polskiej publiczności. Miała w planach przyjazd do naszego kraju już w 2020 r. - wówczas miała wystąpić podczas Open’er Festivalu . Pandemia sprawiła, że wydarzenie zostało odwołane, a polscy fani byli zmuszeni poczekać na idolkę jeszcze kilka lat. Teraz w końcu zawita do nas ze swoim spektakularnym tournee "The Eras Tour" . Jest to swoiste podsumowanie blisko 20-letniego muzycznego dorobku Taylor.

Polscy fani długo wyczekiwali koncertów Taylor Swift, a zdobycie biletów na te wydarzenia graniczyło z cudem, co jeszcze bardziej podkręciło gorącą atmosferę zbliżających się występów. Słuchacze postanowili więc przygotować coś specjalnego, co pokaże ich uwielbienie dla idolki.

Jedno z największych polskich kont fanowskich amerykańskiej piosenkarki w mediach społecznościowych - Taylor Swift Polska - ogłosiło, jakie akcje specjalne zostały wymyślone przez obserwującą ich społeczność. Na pierwszym z polskich koncertów (1 sierpnia) fani utworzą wielką flagę Polski z białego i czerwonego koloru, która pokaże się na całej widowni stadionu podczas piosenki "Mastermind". Z kolei 2 sierpnia publiczność zamierza machać kolorowymi serduszkami z papieru oraz światełkami podczas piosenki "Lover". Na trzecim koncercie artystki, gdy ta będzie wykonywała utwór "Bejewled", słuchacze podniosą do góry karteczki z napisami "we POLISH UP real nice", co będzie nawiązywało do tekstu śpiewanego kawałka.