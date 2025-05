Geezer Butler boi się o ostatni koncert Black Sabbath. "Już mam palpitacje"

Już 5 lipca legendy metalu powrócą do Birmingham, aby pożegnać się ze sceną. Koncert Black Sabbath o nazwie "Back To The Beginning" odbędzie się na stadionie VIlla Park. Wydarzenie wzbogacone będzie o występy gwiazd takich jak Metallica, Slayer, Pantera, Alice In Chains, Gojira, Anthrax, Billy Corgan ze Smashing Pumpkins, Guns N’ Roses czy KoRn.