Ich piosenki śpiewały pokolenia Polaków. Feel świętuje 20-lecie

Zespół został założony w 2005 roku, dwa lata po tym, jak Piotr Kupicha odszedł z grupy Sami. Początkowo był to duet z Michałem Nowakiem i działał pod nazwą Q2. Następnie - po dołączeniu Łukasza Kożucha i Michała Opalińskiego - grupa zmieniała nazwę kolejno na Q3, Q4, Kupicha Band, a ostatecznie Feel.

Dopiero w 2007 roku wydali pierwszy singel - "A gdy jest już ciemno" - który z miejsca stał się wielkim hitem, został nagrodzony również Bursztynowym Słowikiem i Słowikiem Publiczności podczas festiwalu w Sopocie.

"Piosenka powstała wczesnym rankiem i została skomponowana na gitarze akustycznej. Najpierw powstała linia melodyczna, a później tekst. Piosenka powstała szybko. Wydaje nam się, że to jest recepta na dobry numer. Pomyślałem o dwóch osobach siedzących w barze, które mają problem, żeby do siebie podejść, porozmawiać, a może nawet bliżej się poznać" - mówił Piotr Kupicha o utworze.

Nie obyło się bez kontrowersji, ponieważ niedługo po premierze media donosiły, że utwór może być plagiatem "Coming Around Again" Carly Simon. By rozwiać wątpliwości, biuro Sopot Festival zleciło ekspertyzę, która wykazała, że oskarżenia są nieprawdziwe.

Pierwszy album Feel i fala sukcesów

W tym samym roku ukazała się pierwsza płyta zespołu - "Feel" - na której znalazł się również kolejny przebój, do którego zespół wydał teledysk - "No pokaż na co cię stać". Po premierze muzycy odebrali z rąk Elżbiety Zapendowskiej nagrodę w kategorii "Odkrycie roku" podczas rozdania Złotych Dziobów, a płyta szybko zyskała miano diamentowej. W kolejnym roku zespół dostał również Telekamerę, zdobywając dwukrotnie więcej głosów niż Doda. Otrzymali też Fryderyka dla nowej twarzy fonografii oraz cztery nagrody Eska Music Awards.

Trzeci klip opublikowany przez grupę to kolejny sukces - tym razem z piosenką "Jak anioła głos". Niedługo potem wyszedł utwór "Pokonaj siebie" nagrany z Iwoną Węgrowską.

"Pracowałem normalnie na etacie i mój szef powiedział: 'Słuchaj, spełniaj swoje marzenia, ale jeśli ci to nie wypali po tym Sopocie, to po prostu wróć do roboty, tutaj etat na ciebie czeka. Jesteś poprawnym pracownikiem, to możesz wracać'. Finalnie skończyło się to tak, że graliśmy praktycznie po 30 koncertów w miesiącu. I tak przez parę lat” - mówił nam w wywiadzie Piotr Kupicha o początkach zespołu.

"Rodzinka.pl" i kolejny przebój zespołu Feel

W 2009 roku zespół wydał drugi album, zatytułowany po prostu "Feel 2". Na tej płycie znalazł się m.in. utwór "Tylko powiedz czego chcesz" nagrany z Sebastianem Riedlem czy "Pokaż mi niebo", w którego teledysku wystąpił Andrzej Grabowski. "Feel 2" ostatecznie pokryło się platyną.

Następnym wielkim sukcesem była wydana w 2011 roku piosenka przewodnia do serialu komediowego TVP "Rodzinka.pl". To niejedyny utwór do serialu stworzony przez Feel. W 2012 roku nagrali również piosenkę do serialu "Ja to mam szczęście!". Piotr Kupicha wygrał też finał pierwszej edycji programu "Bitwa na głosy", gdzie reprezentował chór z Katowic. Wspólnie z nim nagrał "Zwycięstwa smak" - ten utwór znalazł się później w TOP 10 konkursu na oficjalny hit polskiej reprezentacji na Euro 2012. W 2011 roku na rynku pojawił się album "Feel 3".

20 lat historii Feel, a to nie koniec

Dyskografię zespołu zamyka płyta "Feel 5" z 2022 roku. Na tym albumie wśród gości znaleźli się m.in. Sebastian Riedel, Jerzy Styczyński i Paweł "Storo" Storożyński. "Dla mnie to jest niesamowite słuchać Piotra, jak opowiada o swojej historii. Tyle rzeczy zrobili na tej scenie, cały czas się go o to pytam. Uwielbiam tego słuchać, bo to jest wzór dla nas wszystkich. Dobrze jest posłuchać osoby, która może dać pewien kierunek" - opowiadał nam w rozmowie ten ostatni.

"Spotkałem się z Michałem Nowakiem - basistą Feela i męczyłem go, żeby mnie zaprosił na wspólną próbę. Wysłałem mu pełno moich piosenek i zaprosił mnie, więc przyszedłem z paroma kawałkami. Zapytałem raz, czy to możliwe, aby Piotr zaśpiewał ze mną w jednym utworze. Któregoś dnia Piotr zadzwonił i zapytał, czy może ze mną zaśpiewać (śmiech). To było dla mnie niesamowite. Wtedy był czas pandemii, więc miałem trochę szczęścia, bo chłopaki nie grali, Piotr nie miał nic do roboty, więc zrobiliśmy jeden numer, potem drugi, potem trzeci i tak dalej" - wspominał.

Płytę "Feel 5" promował singel "7 stan". "Piosenka jest tak energetyczna, tak niesie, że w niczym nie odstaje od 'A gdy jest już ciemno'. Nie ma może tego efektu świeżości, więc nie wiem, czy się stanie hitem, czy nie, ale bardzo mocno trzymam kciuki za tą piosenkę” - mówił Kupicha przed premierą.

Zespół Feel będzie świętował swoje 20-lecie podczas Polsat Hit Festiwal w Operze Leśnej w Sopocie. Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-25 maja.

Piotr Kupicha o początkach grupy Feel: "Graliśmy po 30 koncertów w miesiącu" Piotr Pawłowski INTERIA.PL