85-letni obecnie folkowy wokalista i kompozytor Jake Holmes w 2010 r. złożył pozew do sądu, tłumacząc, że to on jest autorem utworu "Dazed and Confused". Ten numer w 1969 r. znalazł się na pierwszym albumie Led Zeppelin, uznawanym za jeden z najwspanialszych debiutów w historii muzyki, a jako autor podpisany był wówczas gitarzysta Jimmy Page.

Tylko w USA płyta pokryła się ośmiokrotnie platyną. Debiut Led Zeppelin ma zaszczytne miejsce w gronie "płyt, które zmieniły muzykę", "1001 albumów, które musisz posłuchać przed śmiercią" czy "100 najlepszych płyt wszech czasów". W serwisie Metacritic agregującym recenzje, "Led Zeppelin I" ma bliską ideałowi ocenę 97/100, choć krótko po premierze ówcześni krytycy wcale nie byli zachwyceni. Rozczarowani muzycy postanowili, że będą unikać prasy, czego trzymali się przez całą swoją karierę.

Led Zeppelin vs. Jake Holmes: Kto jest autorem wielkiego przeboju?

Po latach okazało się, że autorem pierwotnej wersji "Dazed and Confused" jest Jake Holmes, który w 1967 r. umieścił nagranie na swojej płycie "'The Above Ground Sound' of Jake Holmes". To wtedy Page miał słyszeć to nagranie podczas wizyty w Nowym Jorku, kiedy Holmes otwierał koncert jego grupy The Yardbirds. "To był ten niesławny moment w moim życiu, kiedy 'Dazed and Confused' wpadło w ręce Jimmy'ego Page'a" - opowiadał później Jake Holmes.

Page w swojej nowej aranżacji zaczął wykonywać ten utwór właśnie z The Yardbirds. Gdy w 1968 r. okazało się, że gitarzysta musi wypełnić kontraktowe zobowiązania, do współpracy zaprosił wokalistę Roberta Planta, perkusistę Johna "Bonzo" Bonhama i multiinstrumentalistę Johna Paula Jonesa, który objął funkcję basisty. W ten sposób powstał skład obwołany The New Yardbirds. Po krótkim czasie okazało się, że jest potrzebna nowa nazwa i w ten sposób powstała grupa Led Zeppelin.

Utwór "Dazed and Confused", z nowym tekstem i nową linią wokalną Roberta Planta, trafił na płytę "Led Zeppelin I", szybko stając się jednym z koncertowych klasyków nowej formacji. Na początku lat 80. oryginalny twórca postanowił zwrócić się do muzyków o uznanie jego autorstwa, jednak nie uzyskał żadnej odpowiedzi.

Kolejne dekady minęły zanim Holmes skierował sprawę do sądu o zaległe tantiemy. Wówczas o sprawie zrobiło się głośno, jednak ostatecznie w 2012 r. pozew został odrzucony, gdyż obie strony doszły do pozasądowego porozumienia. Warunki tej ugody nie zostały ujawnione, ale przy "Dazed and Confused" Led Zeppelin autorem pozostał Jimmy Page z "inspiracją" Jakiem Holmesem. Tak właśnie podpisywano w kolejnych wydawnictwach Led Zeppelin, m.in. "Celebration Day" z 2012 r. i zremasterowanej wersji debiutanckiej płyty (2014 r.).

Jake Holmes ponownie zamierza dochodzić swoich praw w związku z emisją dokumentalnego filmu "Becoming Led Zeppelin", który miał swoją premierę w lutym 2025 r. W napisach końcowych jako autor "Dazed and Cofused" podpisany jest bowiem tylko Jimmy Page. Folkowy muzyk w nowym pozwie przekonuje, że nie wyraził zgody na wykorzystanie tego utworu do produkcji, ani nie otrzymał z tego tytułu żadnej zapłaty.

Holmes domaga się teraz 150 tysięcy dolarów na każde naruszenie jego praw autorskich, do których miało dojść na przestrzeni ostatnich 13 lat.

Led Zeppelin - rockowa legenda wszech czasów

Choć brytyjski zespół działał raptem przez 12 lat, do dziś uznawany jest za jedną z największych grup w historii nie tylko rocka, ale całej muzyki. Do inspiracji twórczością kwartetu przyznają się tłumy współczesnych muzyków, a szacuje się, że na świecie sprzedano między 200 a 300 mln płyt, co plasuje grupę w gronie 10 najpopularniejszych wykonawców wszech czasów.

Z początkiem lat 70. Led Zeppelin był najpopularniejszym zespołem na świecie, a ich piosenki stały się rockowymi hymnami.

Do dziś miejsce w historii poza debiutem mają także trzy kolejny płyty, nazywane kolejno "Led Zeppelin II" (1969), "Led Zeppelin III" (1970) i "Led Zeppelin IV" (1971). "Dwójka" zdaniem wielu krytyków dała początek heavy metalowi, "trójka" prezentuje bardziej folkowe oblicze, a "czwórka" przyniosła wzorzec rockowej ballady - "Stairway to Heaven".

Studyjny dorobek kwartetu obejmują jeszcze "Houses of the Holy" (1973), "Physical Graffiti" (1975), "Presence" (1976) i "In Through the Out Door" (1979). W 1982 r. - dwa lata po zakończeniu działalności - pojawiła się kompilacja niepublikowanych utworów, czyli "Coda".

Śmierć Johna Bonhama. To był koniec

Historię przerwała śmierć Johna "Bonzo" Bonhama w wieku zaledwie 32 lat. Jak stwierdził koroner na podstawie sekcji zwłok, feralnego 24 września 1980 roku perkusista wypił około 2 litrów wysokoprocentowego alkoholu w krótkim czasie. Zamroczonego muzyka do łóżka przetransportowali koledzy z zespołu. Następnego dnia John Paul Jones i Benji LeFevre (nowy tour manager) nie mogli go dobudzić - okazało się, że perkusista udusił się wymiocinami.

Wstrząśnięci muzycy odwołali zaplanowaną trasę po Ameryce Północnej. 4 grudnia 1980 r. pojawiło się oświadczenie podpisane przez Led Zeppelin, że w związku ze śmiercią swojego przyjaciela zespół przestaje istnieć.

