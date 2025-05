W poniedziałkowy wieczór miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń światowego show-biznesu. Met Gala nazywana jest "Oscarami mody" i co roku odbywa się w nowojorskim Metropolitan Museum of Art. Jest to charytatywny bal, będący jednocześnie świętem mody, na które przybywają największe nazwiska międzynarodowej branży aktorskiej, biznesowej, medialnej, sportowej, czy muzycznej.

Tegoroczna impreza zainaugurowała wystawę Instytutu Kostiumów Metropolitan Museum of Art, zatytułowaną "Superfine: Tailoring Black Style". Odwiedzający będą mieli okazję obejrzeć ją od 10 maja do 26 października 2025 r. Ekspozycja przedstawia znaczenie mody w kształtowaniu tożsamości czarnej diaspory oraz przygląda się figurze czarnoskórego dandysa.

Stroje gwiazd, które uczestniczą w Met Gali, co roku nawiązują do wymyślonego przez organizatorów motywu przewodniego oraz tematu otwieranej wystawy. Tegorocznej uroczystości przyświecało hasło "Tailored for You", czyli "skrojone dla ciebie", więc zaprezentowane stylizacje były ukłonem w kierunku krawiectwa męskiego. Jednocześnie nawiązywały do afroamerykańskich korzeni i wyszukanej elegancji.

Rihanna zadebiutowała na Met Gali z ciążowym brzuchem! Ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka

Na czerwonym dywanie aż roiło się od spektakularnych stylizacji, stworzonych przez topowych projektantów. Wielbiciele mody - jak co roku - mieli spore oczekiwania, jednak zaproszone gwiazdy nie zawiodły. Jedną z najszerzej komentowanych kreacji wieczoru zaprezentowała Rihanna. Uwagę odbiorców zwrócił nie tylko zaokrąglony brzuch wokalistki, który został wyeksponowany przez elegancką stylizację (artystka skorzystała z okazji, aby ujawnić światu, że spodziewa się trzeciego dziecka), lecz także detale misternie skonstruowanego kompletu. Projektantem ubioru barbadoskiej piosenkarki był Marc Jacobs. Rihanna olśniła ciemnoszarym gorsetem, pasiastą spódnicą z mocno obniżonym stanem oraz krótką marynarką.

Zendaya olśniła eleganckim garniturem na czerwonym dywanie

Wśród najlepiej ubranych gwiazd uroczystej Met Gali, zdaniem internautów i modowych ekspertów, była także Zendaya. Hollywoodzka aktorka i piosenkarka, znana z serialu "Euforia" i serii filmów "Diuna" wybrała na specjalną okoliczność garnitur od Louisa Vuittona. Zaskoczyła jego odcieniem - postawiła na śmietankową biel. Taliowana marynarka, dopasowana, zapinana na srebrne guziki kamizelka i spodnie z rozszerzaną nogawką w stylu lat 70. idealnie podkreślały figurę artystki. Całość dopełniały koszula, krawat i kapelusz, utrzymane w identycznej kolorystyce. Co ciekawe, kreacja piosenkarki, skomponowana przez stylistę Lawa Roacha, nawiązywała do pamiętnego kostiumu Diany Ross z filmu "Mahogany".

Diana Ross powróciła na Met Galę po dwóch dekadach nieobecności. Madonna zachwyciła klasą

Wspomniana Diana Ross również olśniła na tegorocznej Met Gali, pojawiając się na uroczystym balu pierwszy raz od ponad dwóch dekad. Autorka hitu "When You Tell Me That You Love Me" zaprezentowała się w iście estradowej stylizacji, złożonej z długiej, połyskującej sukni na ramiączkach (projektu nigeryjskiego designera Ugo Mozie) oraz imponującego białego kapelusza, ozdobionego piórami. Ramiona diwy okrywał pierzasty płaszcz w podobnym kolorze z wielkim trenem o długości 5,5 metra.

Na czerwonym dywanie nie zabrakło także Madonny, która postawiła na kremowy, dwurzędowy garnitur, przyozdobiony różą, zestawiony z szerokimi spodniami. Na dłoniach artystki zagościły delikatne rękawiczki z półprzezroczystego materiału, podkreślające jej kobiecość, za to rekwizyt, który gwiazda trzymała w ręce dawał kontrastowy efekt. "Męski" charakter stylizacji amerykańska piosenkarka zdecydowała się bowiem podkreślić cygarem.

Muzyczne gwiazdy młodego pokolenia zachwyciły podczas Met Gali 2025

Przedstawicielką młodego pokolenia na Met Gali była Charli xcx, która zaprezentowała się widzom w mrocznej, lecz romantycznej kreacji od Ann Demeulemeester. Stylizacja piosenkarki składała się wyłącznie z czarnych ubrań i dodatków - topu, zdekonstruowanej mikrokamizelki, dopasowanej marynarki oraz asymetrycznej, transparentnej spódnicy z głębokim rozcięciem. Wszystko przyozdabiały pióra w odcieniu smolistej czerni i kozaki do połowy uda na wysokiej szpilce. Look nawiązywał do figury czarownicy i był godny współczesnej bohaterki gotyckiej powieści.

Tegoroczną Met Galę odwiedziła także Dua Lipa, która pierwszy raz zapozowała na czerwonym dywanie ze swoim narzeczonym, Callumem Turnerem. Uwagę fotoreporterów przykuł więc szczególnie pierścionek zaręczynowy na palcu wokalistki, jednak modowi eksperci nie mogli oderwać wzroku także od pozostałych elementów jej stylizacji. Gwiazda postawiła na czarną sukienkę z prześwitami oraz trenem od Chanel, do której dobrała torebkę z tego samego domu mody. Całość uzupełniły eleganckie rękawiczki oraz zjawiskowe diamentowe naszyjniki.

W bajkowej stylizacji na uroczystej gali zaprezentowała się także piosenkarka Janelle Monae. Jej oryginalną kreację zaprojektował sam Paul Tazewell - projektant kostiumów do "Wicked", który niedawno wszedł w posiadanie statuetki Oscara za swoje wyjątkowe dzieła. Wokalistka miała na sobie kanciasty garnitur od Thoma Browna, z doszytą biżuterią oraz torebką. Na głowie artystki pojawił się melonik z odmierzającym czas monoklem.

Podczas Met Gali miłośnicy mody mieli okazję podziwiać także kreację młodej piosenkarki, Sabriny Carpenter, która w ostatnim czasie podbija listy przebojów na całym świecie. Amerykańska gwiazda, podobnie jak Zendaya, wybrała Louisa Vuittona, lecz w zupełnie innym wydaniu. Na czerwonym dywanie pojawiła się w body, które eksponowało jej nogi, skrojonym na wzór marynarki. Przy nietuzinkowym projekcie Sabrina współpracowała z Pharrellem Williamsem, znanym z piosenki "Happy", który jest nie tylko piosenkarzem, lecz także dyrektorem kreatywnym męskiej kolekcji domu mody.

To oni przykuli największą uwagę podczas Met Gali. Andre 3000 nosił na plecach instrument, a Shakira zignorowała temat przewodni

Jedną ze stylizacji, które z pewnością najmocniej zapadły w pamięć poniedziałkowego wieczoru, był strój Andre 3000 - rapera, znanego z grupy Outkast. Gwiazdor pojawił się na gali z... potężnym instrumentem na plecach! Na barkach artysty spoczywał fortepian, a zamiast torby w ręce niósł worek na śmieci. Reszta kreacji prezentowała się dosyć skromnie - granatowy kombinezon, czarne okulary i czerwony beret. Według BBC, przy tworzeniu tego oryginalnego pomysłu Andre 3000 współpracował z Burberry.

Jedną z największych wpadek tegorocznej Met Gali okazała się stylizacja Shakiry. Wygląda na to, że kolumbijska piosenkarka nie zrozumiała lub zignorowała temat przewodni wydarzenia, co zostało szeroko skomentowane w sieci. Obok koleżanek i kolegów z branży, którzy postawili na stonowane kolorystycznie stylizacje, wyglądała wręcz komicznie. Gwiazda pojawiła się na czerwonym dywanie w sukni w kolorze różu, wielu komentującym przypominającym odcień gumy balonowej. Kreacja, zaprojektowana przez Prabala Gurunga, miała odważne wycięcia oraz długi tren. Całość dopełniły siateczkowe rękawiczki oraz bogato zdobiony naszyjnik. Choć look można nazwać zjawiskowym, niewiele miał on wspólnego z tematem balu.

