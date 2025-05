Obecnie sanah jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia w Polsce. Szturmem wkradła się na listy przebojów i choć od wydania głośnego hitu "Szampan", który rozpoczął jej karierę, minęło już 5 lat, gwiazda nieustannie pozyskuje nowych słuchaczy, wyprzedaje stadionowe koncerty i zbiera najważniejsze nagrody w branży (jest posiadaczką czterech Fryderyków). Ma na swoim koncie już pięć albumów studyjnych, a w przyszłym tygodniu na rynek trafi jej kolejny krążek.

W trakcie swojej kilkuletniej kariery sanah udowodniła, że jej relacja z fanami jest podstawą sukcesu. Artystka na każdym kroku stara się okazywać wdzięczność słuchaczom, bo zdaje sobie sprawę z tego, że bez nich nie osiągnęłaby tak wiele. Wokalistka również może liczyć na ogrom miłości i dowodów sympatii ze strony odbiorców.

Fanka odwołała się do piosenki sanah na maturze. Okazuje się, że pomyliła tytuł!

We wtorek 6 maja setki tysięcy absolwentów szkół średnich przystąpiło do matury z języka polskiego. Wśród osób, piszących egzamin dojrzałości z pewnością było wielu fanów sanah, lecz to o jednej z słuchaczek zrobiło się niezwykle głośno. Wszystko za sprawą wtopy, którą zaliczyła, pisząc wypracowanie.

Maturzystka zdecydowała się odwołać do jednej z piosenek sanah, lecz... zapomniała jej dokładnego tytułu. Kompozycja "Ostatnia nadzieja", nagrana w duecie z Dawidem Podsiadło, w jej pracy została nazwana na nowo - "Ostatnia umiera nadzieja". Dziewczyna wplotła do tytułu słowo, które występuje w tekście utworu, w związku z czym postanowiła chwycić się ostatniej deski ratunku i po wyjściu z egzaminu napisała do sanah z prośbą o zmianę.

"Pisałam dziś maturę i odwołałam się do twojej piosenki 'Ostatnia nadzieja', niestety zapomniałam dokładnego tytułu i napisałam 'Ostatnia umiera nadzieja'. Czy jest szansa, żebyś zmieniła tytuł tej piosenki do połowy lipca?" - spytała nastolatka.

sanah zmieniła tytuł swojej piosenki na prośbę jednej z fanek

Gdy sanah otrzymała poruszającą wiadomość od swojej fanki, nie zastanawiała się długo. Piosenkarka niemal natychmiast ruszyła na ratunek i nadała duetowi z Dawidem Podsiadło alternatywny tytuł. Dzięki decyzji idolki, maturzystka wciąż może liczyć na pozytywny wynik ze swojego egzaminu.

"Dziś przed maturą dodałam drugi tytuł piosenki 'Ostatnia nadzieja'. Oto on: 'Ostatnia umiera nadzieja'. Obowiązuje on jako drugi tytuł do około połowy lipca" - ogłosiła sanah na swoim Instagramie.

