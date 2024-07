Polska gwiazda zapowiada wyprzedaż swoich ubrań! To jedyna taka okazja

Daria Zawiałow wyprzedaje rzeczy z szafy! To mają być prawdziwe rarytasy

Daria Zawiałow zapowiedziała na swoim InstaStory wyprzedaż swoich ubrań. Odbędzie się ona 1 sierpnia w warszawskim sklepie Varszava Vintage o godz. 15:00 i będzie to jedyna niepowtarzalna okazja, aby zakupić rzeczy z szafy autorki przeboju "Złamane Serce jest OK" !

"Zapraszamy wszystkich! Będzie wyprzedaż szafy Darii, będzie masa różnych rzeczy. Zaraz wam zdradzę, co znajdziecie tutaj między innymi, a wszystkie środki zostaną przekazane na rzecz walki z depresją. Także warto sobie przyjść, zdobyć coś szalonego i przy okazji zrobić coś dobrego" - zachęca piosenkarka.

Zapowiedziała, że cały dochód zebrany z wyprzedaży zostanie przekazany na rzecz walki z depresją, co jeszcze bardziej zachęca do wzięcia udziału w wydarzeniu. Co dokładnie będzie można zakupić?