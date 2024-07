Autorka przeboju "All By Myself" ponoć miała otrzymać 2 miliony dolarów za performens, co zostało zdementowane przez rzecznika igrzysk: "Wykonawcy ceremonii otwarcia igrzysk 2024 nie otrzymają wynagrodzenia za występ". Dodał, że zjawienie się gwiazd na uroczystości jest dowodem na ich "chęć bycia częścią historycznego wydarzenia".