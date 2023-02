Wydany w lutym 1998 r. album "Yield" z charakterystycznym znakiem drogowym (ustąp pierwszeństwa) na okładce był piątym studyjnym materiałem Pearl Jam i zarazem ostatnim nagranym z perkusistą Jackiem Ironsem. Po "Yield" na kolejną dekadę rozeszły się drogi zespołu z producentem Brendanem O'Brienem, który powrócił do współpracy remiksując na nowo debiutancką płytę "Ten" i produkując album "Backspacer" (2009).



Płyta miała być powrotem zespołu do bardziej rockowych, klasycznych korzeni. Wokalista Eddie Vedder opowiadał, że w przeszłości w piosenkach wyrażali swoją wściekłość, ale "kiedy dorastasz, musisz wyrażać swoją energię w inny sposób".

W tekstach nie brak było odniesień i inspiracji literackich z twórczości Michaiła Bułhakowa ("Pilate"), Daniela Quinna ("Do the Evolution") i Charlesa Bukowskiego ("In Hiding"). Całość była bardziej zespołowym dziełem w porównaniu do poprzednich płyt. Po dwa teksty napisali gitarzysta Stone Gossard ("No Way", "All Those Yesterdays"), debiutujący w tej roli basista Jeff Ament ("Pilate" i "Low Light"), a perkusista Jack Irons jest jedynym autorem zaśpiewanego przez siebie numeru "The Color Red".

Przy "Yield" ikona grunge'u wróciła do nagrywania teledysków (zaprzestała tego po wydaniu ikonicznego debiutu "Ten" z 1991 r.) - powstał animowany klip do singla "Do the Evolution" oraz koncertowe wideo do "Brain of J.".

Krytycy generalnie przyjęli album ciepło, doceniając m.in. dojrzałe oblicze tekstów. Po dokończeniu koncertów w Australii z zespołem rozstał się Jack Irons, który miał dość wyczerpujących tras i chciał skupić się na swoim zdrowiu psychicznym i życiu z rodziną. W składzie zastąpił go były perkusista Soundgarden - Matt Cameron. Znający się z muzykami od lat 90. (z Gossardem, Amentem i McCreadym grał w projekcie Temple of the Dog ) muzyk nauczył się 80 numerów w ciągu dwóch tygodni. Początkowo Cameron został zatrudniony na czasowe zastępstwo, ale w trakcie trasy otrzymał propozycję dołączenia na stałe - była to ostatnia zmiana w składzie Pearl Jam do tej pory.

W setliście podczas ubiegłorocznych koncertów - zespół zagrał m.in. w Tauron Arenie Kraków - z "Yield" znalazły się głównie "Do the Evolution" i "Given to Fly". Sporadycznie sięgał po "Wishlist" i "Low Light", a inne numery przypominane były incydentalnie.