Santander Letnie Brzmienia: 100 koncertów i nieoczekiwany powrót kultowego pisma

Święto polskiej muzyki

Santander Letnie Brzmienia to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych lata w Polsce. Festiwalowa trasa obejmuje sześć miast: Kraków, Wrocław, Katowice, Warszawę, Łódź i Poznań, gdzie na trzech różnych scenach wystąpi ponad 70 zespołów. Główna scena gościć będzie największe gwiazdy polskiej muzyki, takie jak sanah, Mrozu, Daria Zawiałow, Vito Bambino, Zalewski, Artur Rojek, Nosowska i wielu innych. Łącznie na trzech scenach zagra ponad 70 zespołów, odbędzie się ponad 100 koncertów, co daje uczestnikom ponad 100 godzin muzyki na najwyższym poziomie. Za nami koncerty w Krakowie i Wrocławiu.

Trzy sceny, czyli różne doświadczenia muzyczne

Główna scena to miejsce występów najpopularniejszych polskich artystów /fot. MMurawski materiały promocyjne

Podczas trasy Santander Letnie Brzmienia, uczestnicy będą mogli doświadczyć różnorodnych muzycznych wrażeń na trzech scenach. Główna scena to miejsce występów najpopularniejszych polskich artystów, których piosenki potrafimy śpiewać z pamięci. Zagrają m.in.: Mrozu, Daria Zawiałow, Zalewski, Artur Rojek, Nosowska czy Kortez. Z kolei niespodzianką edycji warszawskiej i poznańskiej będzie najpopularniejsza polska artystka Sanah, która zagra swoje największe hity oraz utwory z najnowszej płyty "Kaprysy".

Scena NEXT FEST to przestrzeń dla młodych talentów, debiutujących zespołów, które mają szansę zaprezentować się szerszej publiczności i zdobyć nowych fanów. Trzecia scena, Silent Disco, oferuje unikalne doświadczenie tanecznej imprezy w bezprzewodowych słuchawkach, gdzie każdy może wybrać swój ulubiony kanał muzyczny: disco, electro, soul, funk, rock czy hip-hop. Playlisty przygotowali znani artyści i didżejki. Tańczyć będziemy do białego rana. Udział w Silent Disco jest bezpłatny, impreza przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.

Projekt BABIE LATO

Podczas koncertów BABIEGO LATA można spodziewać się odważnych występów pełnych młodzieńczej energii /fot. Hubert Grygielewicz materiały promocyjne

Jednym z najważniejszych punktów festiwalu jest wyjątkowy projekt muzyczny BABIE LATO, który w tym roku powraca z nowymi artystkami i świeżą energią. Liderką drugiej edycji BABIEGO LATA jest Brodka, która tworzy nowoczesny girlsband razem z Margaret i Rosalie. Projekt ten celebruje kobiecą siłę i różnorodność, ale także zadziorność, a jego muzyczna zapowiedź - singiel "Błyszczę" - to uwodzicielski utwór o kuszeniu i sile kobiecej energii. Teledysk do piosenki, wyreżyserowany przez Brodkę, hipnotyzuje i dopełnia przekaz utworu.

Podczas koncertów BABIEGO LATA można spodziewać się odważnych występów pełnych młodzieńczej energii. Artystki zaprezentują szeroki wachlarz gatunków od popu przez rap po muzykę housową i new disco. Do głównego składu dziewczyńskiego BABIEGO LATA dołączają inspirujące kobiety, koleżanki i ikony, gościnie specjalne - festiwalowe Damy - Beata Kozidrak, Paulina Przybysz, Kacha, Dziarma, Natalia Szroeder i Grażyna Łobaszewska. W repertuarze znajdą się utwory, które przywołują wspomnienia z lat 90. i 2000., takie jak "Genie In a Bottle", "Orła cień" czy "Milkshake".

Atrakcje dla uczestników festiwalu

Santander Letnie Brzmienia to nie tylko muzyka. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, które umilą czas pomiędzy koncertami. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w kreatywnych warsztatach, grać w wielkoformatowe gry, pleść wianki, skorzystać z sitodruku, a także odwiedzić strefy rekreacyjne i spróbować foodtruckowych dań. W specjalnych strefach partnerów festiwalu, takich jak RMF FM, będzie można zdobyć festiwalowe gadżety.

Powrót kultowego pisma

Dzięki współpracy z Wydawnictwem Bauer, organizatorzy festiwalu reaktywowali magazyn, który był ikoną lat 90. i 2000/fot. Magda Zaklika materiały promocyjne

Tegoroczna edycja Santander Letnie Brzmienia to także nostalgiczny powrót do przeszłości dzięki limitowanemu wydaniu kultowego magazynu Bravo. Dzięki współpracy z Wydawnictwem Bauer, organizatorzy festiwalu reaktywowali magazyn, który był ikoną lat 90. i 2000. Na okładce specjalnego wydania Bravo znalazły się artystki projektu BABIE LATO, a w środku nie mogło zabraknąć oczywiście fotostory, plakatów i listów, a także plotek o gwiazdach, horoskopów, muzycznych quizów, wywiadów oraz porad psychologicznych opracowanych przez fundację SEXEDPL oraz inicjatywę społeczną Młode Głowy. Kreatywne teksty publikowane w limitowanym numerze zostały opracowane przez: Suchar Codzienny, Zodiakara z Rynsztoku, Raport z Literatury, Mytujemy, Monika i dzieciaki, NEXT FEST Music Showcase and Conference, Orson Hejnowicz.

To wyjątkowe wydanie Bravo jest dostępne zarówno w wersji drukowanej, dystrybuowanej w miastach, gdzie odbywa się festiwal, jak i online. Organizatorzy zapraszają do zapisania się na newsletter, aby móc pobrać magazyn w wersji elektronicznej i cieszyć się sentymentalną podróżą do czasów pierwszych miłości i wakacyjnych przygód.

HARMONOGRAM TRASY FESTIWALOWEJ SANTANDER LETNIE BRZMIENIA 2024

KATOWICE / 26-27.07 / Strefa Kultury

SCENA GŁÓWNA

BABIE LATO (Brodka, Margaret, Rosalie. + gościnnie Damy BABIEGO LATA: Beata Kozidrak, Dziarma, Natalia Szroeder), Kortez, Zalewski, Artur Rojek, Kacperczyk, Łąki Łan, Poluzjanci, Natalia Przybysz, Margaret, Lordofon

NEXT FEST STAGE

Wolska, Ana Andrzejewska, Izabela Zabielska, Chłodno, Lotta, Sara Kordowska

SILENT DISCO

Naked Relaxing, The Very Polish Cut Outs (dj Duch)

WARSZAWA / 9-10.08 / Tor Służewiec

SCENA GŁÓWNA

BABIE LATO (Brodka, Margaret, Rosalie. + gościnnie Damy BABIEGO LATA: Grażyna Łobaszewska, Dziarma, Natalia Szroeder), sanah, Daria Zawiałow, Vito Bambino, Nosowska, Artur Rojek, Łąki Łan, IGO, LemON, Mery Spolsky, Sorry Boys

NEXT FEST STAGE

Iga Posta, Lui Gawrońska, Ala Zastary, Ania Szlagowska, Pola Chabot & Adam Baran, Senny

SILENT DISCO

Tomasz Makowiecki (dj set), Tycjana

ŁÓDŹ / 16-17.08 / Miejski Skwer na Lutomierskiej

SCENA GŁÓWNA

BABIE LATO (Brodka, Margaret, Rosalie. + gościnnie Damy BABIEGO LATA: Beata Kozidrak, Dziarma, Kacha), MROZU, Daria Zawiałow, Vito Bambino, Kaśka Sochacka, Łąki Łan, LemON, Sorry Boys, Bartek Królik, Rubens

NEXT FEST STAGE

Jacko Brango, Wiśniosz, June 66, Jagoda Kret, Kathia, Dominika Płonka

SILENT DISCO

Tomasz Makowiecki (dj set), LuLu Malina

POZNAŃ / 30-31.08 / Park Cytadela

SCENA GŁÓWNA

BABIE LATO (Brodka, Margaret, Rosalie. + gościnnie Damy BABIEGO LATA: Grażyna Łobaszewska, Dziarma, Paulina Przybysz), MROZU, Daria Zawiałow, Vito Bambino, Nosowska, Kaśka Sochacka, Łąki Łan, Natalia Przybysz, Mery Spolsky, Zalia, Dawid Tyszkowski

NEXT FEST STAGE

Zuta, Niemoc RMX, Galecki, Iwona Skv, Kepiński Kowalonek, Kasia Konstance

SILENT DISCO

Duszne Granie, Błażej Król

