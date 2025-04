Robbie Williams ma za sobą kilka trudnych miesięcy. W rozmowie z dziennikiem "The Mirror" 51-letni wokalista zdradził, że przeszedł niedawno poważny, pierwszy od dekady epizod depresyjny.

"Ten rok zaczął się dla mnie od problemów natury psychicznej, których nie miałem od bardzo dawna. Czułem lęk, smutek, ogromne przygnębienie. Od ostatniego nawrotu minęło jakieś 10 lat. Byłem pewien, że z tego wyszedłem, że jestem już po drugiej stronie i spokojnie mogę zmierzać w kierunku radosnej krainy czarów. To było duże zaskoczenie i źródło dezorientacji" - powiedział autor przeboju "Feel".

"Prawda jest taka, że nie radzę sobie z tą niezwykle skomplikowaną sytuacją tak, jak powinienem. Wszyscy mamy swoje trudności, a ja próbuję dać sobie jakoś z tym radę, choć jest to dla mnie bardzo trudne" - zaznaczył wokalista w wywiadzie udzielonym "Vanity Fair".

Okazało się, że to nie koniec problemów. U Williamsa zdiagnozowano nazywany "chorobą piratów" szkorbut - chorobę wielonarządową wywołaną niedoborem witaminy C. Wokalista doprowadził do tego, przyjmując specyfik hamujący apetyt.