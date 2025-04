Urodzona w Poznaniu, przyszła gwiazda otrzymała imię Anna Maria Szmeterling . Już samo nazwisko, choć piękne i unikalne, nie należało do najłatwiejszych - ani do zapamiętania, ani do wymówienia. Być może właśnie dlatego w późniejszych latach zdecydowała się na jego zmianę. Po ślubie z kompozytorem Jarosławem Kukulskim przyjęła jego nazwisko, które nosiła w życiu prywatnym. Jednak dla fanów już wtedy była kimś innym - Anną Jantar .

Nie był to wybór przypadkowy. Jantar to dawna nazwa bursztynu - kamienia silnie zakorzenionego w polskiej kulturze i symbolice. Kojarzy się z Bałtykiem, z wakacjami, z ciepłem i światłem. Dla artystki, która miała rozświetlać scenę, był to wybór niemal symboliczny. Dodatkowo - co istotne dla kariery międzynarodowej - "Jantar" był łatwy do wymówienia i zapamiętania także poza granicami Polski. Brzmiał przyjaźnie, miał miękkość, ale i siłę.