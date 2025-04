"Ogromnie się cieszę, że miałam możliwość uczestniczenia w projekcie, który łączy nie tylko dwa pokolenia, ale także dwa spojrzenia na świat, dwa sposoby doświadczania, dwie wrażliwości i 2 serca, które nie raz zostały złamane i nie jedną łzę na rzęsie zdążyły przechować. Maryla jest piękną Artystką i jestem pod ogromnym wrażeniem jej zaangażowania i tego jak bardzo kocha to co robi" - wspomina bryska.

"Zawsze fascynowało mnie łączenie różnych światów w muzyce, a 'Łza na rzęsie' to idealny przykład, jak pięknie mogą współgrać różne pokolenia artystów. Tworząc ten remix, chciałem zachować emocjonalność oryginału, jednocześnie nadając mu nowoczesny, klubowy vibe. To było dla mnie duże wyzwanie, ale też wielka przyjemność! Mam nadzieję, że poczujecie to samo, słuchając tej wersji - zapraszam do odsłuchu!" - powiedział Skytech, jak podała wytwórnia Warner Music Polska.