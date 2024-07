Wyjaśnijmy od razu, że Blask Sun powstał w 1999 roku w Ekwadorze z inicjatywy perkusisty Nicolasa Estrady, gitarzysty Christophera Grünberga i basisty Santiago Salema. W 2020 roku Ekwadorczycy podjęli współpracę z fińskim producentem (m.in. Amorphis, Lost Society, The Rasmus) i muzykiem Nino Laurenne, który odpowiadał za miks ich EP-ki "Silent Enemy" z tego samego roku. Gitarzysta helsińskiego Thunderstone został wkrótce nowym członkiem Black Sun.

"Pracując z nimi jako producent, bardzo się zaprzyjaźniliśmy, co ostatecznie doprowadziło do tego, że zostałem ich gitarzystą. Dołączenie do Black Sun spowodowało, że strasznie nakręciłem się na ponowne występowanie w zespole" - wspomina Nino Laurenne, rozchwytywany fiński producent, z którego usług skorzystały już zespoły liczone w dziesiątkach.



Nowy wschód Czarnego Słońca. "Ekwador i Finlandia tworzą silną więź"

Pierwszy od siedmiu lat longplay Black Sun to zupełnie nowy rozdział w karierze formacji z jeszcze jednego względu, na "Black Sun" w jej barwach zadebiutowała bowiem Netta Laurenne, fińska wokalistka i aktorka, znana wcześniej z m.in. Smackbound i międzynarodowej grupy Aortha.



"Black Sun to zespół zrodzony i oparty na przyjaźni. Granie razem i wspólne spędzanie czasu jest czymś wspaniałym. Ekwador i Finlandia tworzą więc teraz silną więź i reprezentowane są przez zespół jedyny w swoim rodzaju. Black Sun pisze właśnie nowy rozdział i odradza się jako zespół" - powiedziała Netta Laurenne, prywatnie żona Nino.

Black Sun - poznajcie nowe brzmienie

Poważne zmiany w szeregach Black Sun dały grupie nowe możliwości rozwoju.

"Wraz z dołączeniem do składu Nino i Netty, całkowicie odmieniło się nasze podejście do komponowania. Dzięki temu muzyka stała się nieco bardziej złożona pod względem rytmicznym i cięższa. Z Nettą za mikrofonem mogliśmy spróbować czegoś innego. Nie możemy się doczekać, by ludzie poznali nasze nowe brzmienie" - dodali Ekwadorczycy z Black Sun.

Nagrania odbyły się w ekwadorskim Hi Noiz Studio i fińskim Sonic Pump. Produkcją i miksem zajął się Nino Laurenne, a masteringiem Svante Forsbäck w studiu Chartmakers (m.in. Rammstein, Apocalyptica, Volbeat, Amaranthe) w Helsinkach. Płyta "Black Sun" trafi na rynek 6 września sumptem zespołu.

Czwarty album ekwadorsko-fińskiego kwintetu pilotują single "Slay The Queen" i "Drown In Sin". Wideoklip do tego drugiego możecie zobaczyć poniżej.



Black Sun - szczegóły albumu "Black Sun" (tracklista):

1. "Slay The Queen"

2. "With Them Devils"

3. "The Mercenary"

4. "Drown In Sin"

5. "Reapers Of The Underworld"

6. "Awake"

7. "Stars"

8. "Rise"

9. "Revolution Now"

10. "Man Without A Shadow".

Black Sun - Drown in Sin (Official Music Video)