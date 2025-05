Choć od doskonale przyjętego, marcowego występu kwintetu z Long Island w Warszawie minęły niespełna dwa miesiące, pionierzy death metalu z Suffocation , a zarazem jedna z gwiazd zeszłorocznego Mystic Festival w Gdańsku, ogłosili kolejny koncert w naszym kraju. Tym razem twórcy pomnikowego "Effigy Of The Forgotten" (1991 r.) zagrają 13 sierpnia w krakowskim Hype Parku.

"Tytani brutalnego death metalu poturbują nas 13 sierpnia w krakowskim Hype Parku. Wy już dobrze wiecie, że na płytach, a przede wszystkim koncertowo Suffocation to deathmetalowy monolit - topka, bogowie, zawodnicy nie do zarżnięcia. Mogliby grać nawet w stodole, a ich breakdowny i zagmatwane riffy kosiłyby każdego. Ale nie grają, więc skoszą tym bardziej" - dodano.

"AngelMaker grają deathcore i są we własnej gatunkowej lidze ze względu na nieokiełznaną pomysłowość. Są nowocześni i żarliwi, ale nie zapominają o melodii, a do tego sprawnie korzystają z black- i deathmetalowego zaplecza" - wyliczają organizatorzy.

"Skeletal Remains oddają atmosferę starej szkoły death metalu. Ich nieludzko ciężkie riffy, odwołują się do amerykańskich i europejskich bogów gatunku. Kochacie blasty i zwolnienia w guście Morbid Angel? Pokochacie ich" - zapewniono na stronie Knock Out Productions.

Przypomnijmy, że w listopadzie 2023 roku - nakładem Nuclear Blast Records - grupa Suffocation wypuściła swój dziewiąty album "Hymns From The Apocrypha" . Pierwszy od sześciu lat materiał ekipy z Nowego Jorku był zarazem debiutem wokalisty Ricky'ego Myersa , który w 2019 roku zastąpił na tej pozycji oryginalnego, wieloletniego frontmana zespołu Franka Mullena , jednego z pionierów w dziedzinie deathmetalowego growlingu w niskich rejestrach. Dodajmy, że Myers jest także współzałożycielem kalifornijskiej grupy Disgorge , w której od lat 90. gra na perkusji.

Płytę nagrano w miejscowym InLine Studio, które należy do Terrence'a Hobbsa i Dereka Boyera , odpowiednio gitarzysty i basisty Suffocation. Współproducentem "Hymns From The Apocrypha" jest Christian Donaldson , gitarzysta kanadyjskiego Cryptopsy , który odpowiadał również za miks i mastering.

Longplay "Hymns From The Apocrypha" Suffocation pilotował wideokip do singla "Seraphim Enslavement". Możecie go zobaczyć poniżej: