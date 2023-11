Nowy album The Rolling Stones, "Hackney Diamonds" pojawił się niespełna miesiąc temu. W tym krótkim czasie trafił na szczyty list bestsellerów w 19 krajach, przekraczając pół miliona sprzedanych egzemplarzy na całym świecie.

"Hackney Diamonds" to pierwszy album studyjny z premierowym materiałem od czasu wydanego w 2005 r. "A Bigger Bang". The Rolling Stones od tego czasu nieustannie bili kolejne rekordy za sprawą wyprzedanych światowych tras koncertowych.

W 2016 r. ukazał się nagrodzony Grammy krążek "Blue & Lonesome". Zespół zaprezentował na nim nowe wersje bluesowych kawałków, które pomogły stworzyć brzmienie grupy. Album podbił listy sprzedaży na całym świecie. W ubiegłym roku Stonesi występowali w ramach trasy Sixty przed niemal ćwiartką miliona fanów. The Rolling Stones sprzedali łącznie ponad 250 mln albumów na całym świecie.

The Rolling Stones nagrali "Hackney Diamonds" w składzie: Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood. To pierwsza w dorobku zespołu współpraca z producentem i muzykiem Andrew Wattem.



Stonesi idą za ciosem i do współpracy zaprosili innego, zdolnego twórcę młodego pokolenia. W sieci zadebiutował pierwszy remix najbardziej tanecznego utworu na płycie - "Mess It Up". Odpowiada za niego niezwykle ceniony hitmaker, Purple Disco Machine. Niemiecki producent zyskał miano jednego z najbardziej uniwersalnych artystów na światowej scenie muzycznej.



Na przestrzeni całej swojej kariery producent zgromadził ponad 2 miliardy streamów (!), stał się również najlepiej sprzedającym się artystą wszech czasów w amerykańskim sklepie internetowym Beatport.

DJ na swoim koncie ma już remiksy takich gwiazd muzyki jak Dua Lipa, sir Elton John, Fatboy Slim, Lady Gaga i Ariana Grande i wielu innych. Twórcy chętnie zwracają się do niego, by wprowadził do ich nagrań swój pozytywny styl disco.

Purple Disco Machine otrzymał w tym roku nagrodę Grammy za najlepszy remix. Docenienie jego wersji "It's About Damn Time" Lizzo jest potwierdzeniem wpływu, jaki producent wywarł na dzisiejszą scenę, przywracając disco do głównego nurtu.

Posłuchaj remixu "Mess It Up"!



Wideo The Rolling Stones - Mess It Up (Purple Disco Machine Remix) | Official Lyric Video

Kim jest Purple Disco Machine?

Za sprawą pseudonimu Purple Disco Machine Tino Piontek oddaje hołd swojemu funkowemu bohaterowi Prince'owi, a także słynącemu z tanecznego stylu zespołowi Miami Sound Machine, którego wokalistką była Gloria Estefan. Muzyczna tożsamość artysty klarowała się w klubach we wschodnich Niemczech, gdzie rozkwitła jego pasja do disco i house'u. Artysta oczywiście ewoluował od tego czasu, stając się wszechstronnym królem rozgłośni radiowych i platform streamingowych.

Purple Disco Machine ma na swoim koncie mnóstwo kawałków, które dominowały europejskie zestawienia Airplay Chart, m.in. "Hypnotized", "Fireworks", "Dopamine", "In The Dark" czy najnowszy, mający już ponad 150 milionów streamów "Substitution", który był nie tylko najczęściej odtwarzanym utworem w niemieckich rozgłośniach przez dziewięć tygodni, ale przyniósł także artyście szereg wyróżnień za najlepszy utwór taneczny od licznych stacji radiowych w całej Europie. Purple Disco Machine jest ulubieńcem nie tylko radiosłuchaczy, ale także bywalców klubów na całym świecie.



Laureat Grammy dowodzi swojej pasji do intymności parkietu - w ciągu ostatnich dwóch lat zagrał ponad 160 koncertów w Europie, Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej. Purple Disco Machine występował na takich festiwalach jak Coachella, Tomorrowland, Lollapalooza, Ushuaia Ibiza oraz Dreamland Pride w Central Parku w Nowym Jorku



