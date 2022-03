24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia operacji militarnej na terenie sąsiedniego kraju.

Od tego czasu wielu muzyków wsparło Ukrainę zarówno postami w social mediach, jak i konkretną pomocą. Margaret udostępniła singla "Mimo burz" (posłuchaj!), polscy muzycy niezależni udostępnili wyjątkową kompilację (sprawdź!) oraz zorganizowano już wiele specjalnych koncertów - dochód z tych wydarzeń jest przekazywany na akcje wspierające Ukrainę w tym trudnym czasie.

Także raper Tede dołączył się do pomocy ofiarom rosyjskiego ataku, sprzedając wyjątkowe koszulki, z nadrukami "Putin ch**" oraz "Don’t push that button" nawiązując do własnego utworu "Pażałsta".

"Cały zysk ze sprzedaży koszulek zostanie przekazany dla Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej na poczet pomocy humanitarnej dla osób poszkodowanych przez nieuzasadnioną agresję Rosji na Ukrainę" - zapewnia Tede w poście na Facebooku.

Dyskografię Tedego zamyka wyjątkowy album "ESPEOERTE 0121", , którego idea powstała podczas przygotowywania jubileuszowej reedycji debiutanckiego albumu rapera, pt. "Sport". TEDE przejrzał przy tej okazji dziesiątki minidisców z nagraniami z epoki. Oprócz niepublikowanych kawałków, które wzbogaciły wydawnictwo, odnalazł także własne bity, które wykorzystał dopiero teraz.

