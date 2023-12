31 grudnia to jak zawsze ostatni dzień kalendarzowego roku. Wielu wybiera się na huczne zabawy, inni spędzą go przed telewizorem. Tymczasem na ESKA TV sylwestrowa zabawa rozpocznie się już z samego rana, a wraz z nią Sylwestrowa Kumulacja. Na czym polega?

Od 7:00 widzowie mogą polować na klipy, by zgarnąć 2024 zł na 2024 rok! Szansa na wygranie tej sumki będzie tylko w Sylwestra. Co godzinę do 22:00 na antenie stacji będzie szansa na upolowanie klipu, a co za tym idzie - także pieniędzy.

Wszyscy fani tegorocznych hitów mogą być pewni, że tych na antenie stacji nie zabraknie! Od 12:00 do 20:00 ESKA TV pokaże program Top Of The Top 2023, czyli muzyczne podsumowanie mijającego roku. Prowadzący ESKA TV: Ola Kot, Ola Ciupa, Jankes i Michał Hanczak będą bawić się i przypominać hity 2023 roku!

Od 20:00 na antenie stacji królować już będzie tylko muzyka! Do białego rana ESKA TV będzie grać największe hity.

Co zrobić, by wygrać 2024 zł na 2024 rok w ESKA TV? Zasady są proste: wystarczy włączyć ESKA TV, upolować jeden z konkursowych klipów, wrzucić zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na profilu ESKA TV na FB i uzasadnić: dlaczego to ty masz zgarnąć 2024 zł na 2024 rok?

Oto lista klipów na które trzeba polować w Sylwestra:

po godz. 07.00 - Daria Zawiałow, Taco Hemingway - Supro

po godz. 08.00 - Blanka - Rodeo

po godz. 09.00 - Artur Rojek, Bedoes 2115, Brodka, Igo, Kaśka Sochacka, Kleks, Mrozu, Ralph Kaminski, Sokół - Całkiem Nowa Bajka

po godz. 10.00 - Aden Foyer - Galileo Galiei

po godz. 11.00 - David Guetta, Kim Petras - When We Were Youung

po godz. 12.00 - Oskar Cyms - Daj mi znać

po godz. 13.00 - Sanah - Najlepszy Dzień w Moim życiu

po godz. 14.00 - Drenchil - Starlight

po godz. 15.00 - Kuban, Quebonafide, Favst - Same Zmartwienia

po godz. 16.00 - Margaret - Tańcz Głupia

po godz. 17.00 - Lost Frequencies - The Feeling

po godz. 18.00 - Kenya Grace - Strangers

po godz. 19.00 - James Hype, Kim Petras - Drums

po godz. 20.00 - Britney Spears, Elton John - Hold Me Closer

po godz. 21.00 - Taconafide - Tamagotchi