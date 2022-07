Przypomnijmy, że słynny utwór "Master Of Puppets" grupy Metallica pojawił się w scenie finałowej czwartego sezonu "Stranger Things", gdy Eddie Munson (w tej roli Joseph Quinn) wykonuje go, by wesprzeć towarzyszy podczas walki z demonem Vecną.

Po premierze serii nagranie metalowej formacji sprzed 36 lat powróciło na brytyjskie i amerykańskie listy przebojów. Stało się to niecały miesiąc po tym, gdy za sprawą serialu "Stranger Things", na pierwszym miejscu listy przebojów w Wielkiej Brytanii znalazła się inna "wiekowa" piosenka - "Running Up That Hill" z repertuaru Kate Bush.

Muzycy grupy Metallica najpierw dziękowali twórcom serialu za to, że dali drugie życie ich piosence i pozwolili im zdobyć nowych fanów. Ciekawostka - w wersji "Master Of Puppets" wykorzystanej w serialu dodatkową partię gitary nagrał Tye Trujillo, 17-letni syn Roberta Trujillo, obecnego basisty Metalliki (w zespole gra od 2003 r.). Młody muzyk ma już całkiem spore doświadczenie - jako zaledwie 12-latek na koncertach wspierał grupę Korn. Jest też basistą w formacjach OTTTO i Feed The Beast.

"Stranger Things": Metallica i Joseph Quinn razem

Netflix opublikował nagranie ze spotkania Metalliki i Josepha Quinna, do którego doszło podczas próby przed występem legendy metalu na festiwalu Lollapalooza w Chicago. Aktor został zaproszony do wspólnego jammowania, a Robert Trujillo wręczył mu gitarę B.C. Rich - na takim instrumencie Eddie Munson grał w "Stranger Things". Muzycy ozdobili "wiosło" swoimi autografami, a perkusista Lars Ulrich ogłosił, że od teraz Metallica występuje w pięcioosobowym składzie.

"To było coś niesamowitego! Możliwość zagrania 'Master of Puppets' z najbardziej ikonicznym metalowym zespołem wszech czasów nie pojawia się zbyt często. To będzie opowieść do dzielenia się nią z wnukami" - skomentował Joseph Quinn.

Podczas koncertu na Lollapaloozie w trakcie utworu "Master of Puppets" wyświetlana była wspomniana scena z udziałem Eddiego Munsona grającego ten utwór w "Stranger Things".

Przypomnijmy, że "Master of Puppets" pochodzi z trzeciej płyty Metalliki o tym samym tytule. Krążek ukazał się w 1986 roku i okazał się ostatnim nagranym wraz z tragicznie zmarłym basistą Cliffem Burtonem. Utwór - będący jednym z klasyków zespołu - do dziś jest grany na koncertach.

