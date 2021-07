Kulisy wizyty Metalliki opisuje książka "Metallica Poland 1987. Behind the Iron Curtain", której fragmenty już wkrótce, przedpremierowo, będą mogli poznać czytelnicy Interii. Premiera wydawnictwa nastąpi 24 września podczas święta Szlaku Śląskiego Bluesa w Katowicach.

Pozycja zostanie wydana w formie numerowanego boxu zawierającego książkę ze wspomnieniami muzyków, promotorów koncertów, menedżerów, członków ekipy, dziennikarzy i fanów. W boxie znajdą się, także ręcznie pieczętowane reprodukcje biletów na polskie koncerty, materiały z konferencji prasowej z zespołem z 1987 roku oraz wydrukowane na kartonikach niepublikowane wcześniej zaskakujące fotografie z pobytu zespołu w Polsce. Każdy z takich zestawów posiada swój unikalny numer.

Zdjęcie James Hetfield z grupy Metallica (z lewej) w roli fotografa w Polsce w 1987 r. / Maciej Głowaczewski / materiały prasowe

Autorem książki jest Mateusz Żyła - dziennikarz muzyczny i autor wywiadu rzeki z Romanem Kostrzewskim z zespołu Kat. Słowo wstępne napisał Leszek Gnoiński, dziennikarz, reżyser i scenarzysta. Wydawnictwu patronuje oficjalny i licencjonowany polski fanklub Overkill.pl.

Metallica - legendarna wizyta w Polsce w 1987 r.

W lutym 1987 roku Metallica po raz pierwszy przyjechała z koncertami do Polski. Było to o tyle zaskakujące, że w naszym kraju nie można było ówcześnie zakupić legalnie żadnej z płyt tego zespołu. Przedstawiciele Pagart-u (państwowa firma) dwoili się i troili, by Metallica wystąpiła w Polsce. Trzeba było zabezpieczyć honorarium (w obcej walucie), zorganizować logistykę (srogą zimą, w czasach przed autostradowych) i przekonać samych muzyków, że w dalekim kraju leżącym za tak zwaną żelazną kurtyną są fani głodni ich twórczości. Fani, którzy zrobią wszystko, by zobaczyć swoich idoli na żywo.

Koniec końców Metallica przyjechała do Polski i dała taki show, że pamięta się to do dzisiaj. W międzyczasie spotkała się z fanami (oficjalnie w salce konferencyjnej hotelu "Warszawa" w Katowicach i nieoficjalnie - w jednym z hotelowych pokoi), zwiedziła nazistowski obóz zagłady w Oświęcimiu, wybrała się na zakupy do osiedlowych sklepów i w dwie strony przejechała "gierkówkę" autokarem "Orbisu".

Od tamtych katowickich koncertów minęło prawie 35 lat. W tym czasie zmieniło się wiele - zmieniła się Polska i zmienił się też sam zespół. Ale jedno jest stałe i nie do naruszenia - wzajemna sympatia i szacunek, które zrodziły się właśnie w mroźnym lutym 1987 roku. Do dzisiaj w kwaterze głównej Metalliki w USA w honorowym miejscu jest zawieszona flaga z napisem "Katowice 87. Metallica Welcome to Poland" - rzucony na scenę prezent od fanów zza żelaznej kurtyny.

"Książka 'Metallica Poland 1987. Behind the Iron Curtain' przenosi mnie w czasie, pozwala przeżywać ten koncert za sprawą absolutnie wyjątkowych, unikatowych, nigdy wcześniej niepublikowanych zdjęć. Ponad 120 stron dokumentacji z bezprecedensowego wydarzenia nie tylko w skali Polski, ale też centralno-wschodniej części Europy. Jestem przekonany, że opisane koncerty Metalliki z 1987 roku były zderzeniem kulturalnym łączącym Polaków z wielkim światem i kolejnym kopniakiem w mur, który ostatecznie runął dwa lata później. Cudowna przygoda, fantastyczna lektura, mnóstwo wyjątkowych komentarzy nie tylko moich kolegów z branży, ale też ludzi anonimowych, fanów, którzy byli świadkami tych epickich zdarzeń!" - komentuje Adam Nergal Darski (lider grupy Behemoth), który miał już okazję widzieć to wydawnictwo.

Metallica - kiedy premiera "The Metallica Blacklist"?

Dodajmy, że 10 września do sprzedaży trafi zremasterowana wersja przełomowej płyty "Metallica", oryginalnie wydanej w 1991 r. (znanej również jako "The Black Album"), a także "The Metallica Blacklist", na której utwory z "Czarnego albumu" wykonało ponad 50 artystów reprezentujących niesamowicie różnorodny zakres gatunków, pokoleń, kultur, kontynentów i nie tylko.

