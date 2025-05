Natalia Niemen wypuściła właśnie teledysk do piosenki "Przełknij to" - data premiery nie jest przypadkowa.

"2 lata temu, 10 maja 2023, chciałam ze sobą skończyć. Nie pierwszy raz. Otrzymałam wtedy cios nad ciosy. Też nie pierwszy raz. Ale wtedy kropla przelała czarę. Podniosłam się dzięki przyjaciołom i dziwnym 'zbiegom' okoliczności, że tak to nazwę. Praca, jaką wykonałam nad sobą przez te 2 lata napawa mnie dumą. Dziś już nie przełykam. I nie przełknę. Nigdy. I będę zachęcać innych, by wypluwali natychmiast. Szkoda zdrowia, szkoda życia. Nie mam słów, by podziękować Wam za odzew na moją sztukę…..DZIĘKUJĘ" - napisała na Facebooku wokalistka.

Natalia Niemen: Nie ma mojej zgody na krzywdzenie mnie

W nagraniach piosenki "Przełknij to" pomagali jej Tomasz Buslav Busławski (synth, moog, chórki, saksofon, aranżacja, produkcja), Krzysztof Łochowicz (gitary, aranżacja), Robert Luty (perkusja) i Jan Smoczyński (synth).

"Dziś nie ma mojej zgody na krzywdzenie mnie. Nie będę przełykać przemocy, agresji, ataku, krzywdy. Ktoś kiedyś powiedział: 'Uważaj, kiedy krzywdzisz artystę. Możesz się doczekać opisu wydarzeń w jego twórczości'. Pisanie tego singla było dla mnie autoterapią. Ale widzę też, jak wielki sukces odnosi pośród olbrzymiej rzeszy kobiet, które w owym przekazie widzą swoją historię. Moja sztuka ma za zadanie wspierać uciszanych, podnosić piętnowanych i dodawać mocy tym, którzy są obiektem wszelkiej przemocy. Dość z braniem odpowiedzialności przez ofiary, za czyny sprawców!" - podkreśla Natalia Niemen.

Za scenariusz i reżyserię teledysku odpowiada Olga Czyżykiewicz, która pracowała z takimi wykonawcami, jak m.in. Zaz, Justyna Steczkowska i Beata Kozidrak, Sylwia Grzeszczak, Margaret, Sarsa, Kasia Cerekwicka, Natasza Urbańska, Magda Femme, grupy Wilki, Me And That Man, The Dumplings i Blauka.

Po premierze "Przełknij to" Natalia Niemen podziękowała fanom za odbiór jej piosenki.

"Jestem starą babą, po całej feerii doświadczeń życiowych, więc nie ma we mnie podniety dwudziestoparolatka na wieść o tak pozytywnym odbiorze mojej piosenki 'Przełknij to'. Sodówa mi nie grozi, bo przez tyle lat, tyle razy dostawałam po mordzie, że nie mam na dziś niestety uczuć i emocji ekscytacji z tytułu sukcesów (jakichkolwiek - zawodowych, czy prywatnych). (...) To nie znaczy, źe nie doceniam tej gigantycznej fali zachwytu, wsparcia i docenienia mojej osoby, talentów i pracy. Doceniam tak i jestem wdzięczna w taki sposób, że aż mnie zatyka. I dziś byłam bliska porządnego wzruszenia kilka razy. Uwierzcie, takie pochwały i w takiej ilości to jest rzecz dla mnie kompletnie NIENORMALNA. Trochę nie wierzę, że zaczyna się mnie doceniać. To jest bardzo miłe. Na szczęście, jestem już dojrzałą kobietą i daję radę 'znieść' owe tony miłości" - napisała.

