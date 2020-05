Metallica i nowa wersja "Blackened": James Hetfield po odwyku

Grupa Metallica zaprezentowała nakręconą podczas kwarantanny nową wersję swojego utworu "Blackened". To pierwsze premierowe nagranie po powrocie Jamesa Hetfielda z odwyku.

James Hetfield (Metallica) ukończył terapię odwykową /Michael Tullberg /Getty Images

Przypomnijmy, że James Hetfield rozpoczął kolejną kurację we wrześniu 2019 r., dlatego Metallica jeszcze przed pandemią odwołała koncerty, zaplanowane na przełom 2019/2020 r. Lider thrashmetalowej legendy od lat zmaga się uzależnieniem alkoholowym.



Teraz wszyscy członkowie zespołu zaprezentowali nową wersję utworu "Blackened" z wydanej w 1988 r. płyty "...And Justice For All".

Zgodnie z zasadami dystansu społecznego, każdy z nich nagrał swój kawałek w domu, a następnie połączyli zdalne występy w jeden klip.

Wideo Metallica: Blackened 2020

Perkusista Lars Ulrich ujawnił, że muzycy spotykają się w trybie wideokonferencji i w ten sposób robią przymiarki do nagrania nowej płyty.

Dyskografię grupy zamyka "Hardwired... To Self-Destruct" z listopada 2016 r.