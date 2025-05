Wokalista przyznał, że wraz ze znajomymi tworzył żartobliwe przeróbki kawałków Perfectu, Lady Pank czy Brygady Kryzys. Wtedy powstał też anglojęzyczny numer "I love you" inspirowany przebojami "Walking On The Moon" grupy The Police, utworami The Jesus and Mary Chain i przypominający "Fever" Elvisa Presleya.