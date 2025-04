Blanka w tym roku wypuściła piosenkę "Key to My Heart", a teraz prezentuje kolejny anglojęzyczny singel "Guilty". Nagranie powstało we współpracy z twórcami ze Skandynawii: poza wokalistką autorami są Niklas Carson Mattson, Eirik Gjendemsjø i Matias Keskiruokanen, który zajął się też produkcją, programowaniem i partią gitary. Niektórzy z Blanką pracowali już wcześniej przy utworze "Rodeo".