Oficjalnie początki grupy Metallica sięgają 1981 roku, kiedy to za pośrednictwem ogłoszenia w magazynie "Recycler" doszło do spotkania Larsa Ulricha (perkusja) i Jamesa Hetfielda (wokal, gitara). Panowie rozpoczęli pierwsze przymiarki do wspólnego grania i jesienią tego roku dorobili się nazwy Metallica.



Po kilku miesiącach (początek 1982 r.) do składu dołączył gitarzysta Dave Mustaine, z którym zespół nagrał pierwszy utwór "Hit The Lights" na potrzeby składanki "Metal Massacre I".

14 marca 1982 roku Metallica pojawiła się w klubie Radio City w kalifornijskiej miejscowości Anaheim. Na scenie zainstalowali się: James Hetfield (wokal), Lars Ulrich (perkusja), Dave Mustaine (gitara) i nowy nabytek sprzed dwóch miesięcy - basista Ron McGovney.

Początkowo Hetfield sądził, że łączenie śpiewu z grą na gitarze nie sprawdza się za dobrze, dlatego odbył kilka prób z innym wokalistą, Sammym Dijonem z lokalnej grupy Ruthless. Dijon jednak nie pasował do zespołu (nigdy nie stał się też oficjalnie członkiem Metalliki), dlatego szybko zarzucono ten pomysł. Ostatecznie za mikrofonem stanął Hetfield, a za wszystkie partie gitarowe na koncercie miał odpowiadać Mustaine.

"Byłem naprawdę zdenerwowany i czułem się niekomfortowo bez gitary, a już podczas pierwszego utworu Dave'owi pękła jedna ze strun. Wydawało mi się, że zmiana struny trwała wiecznie, a ja stałem mocno zakłopotany. Później byliśmy mocno rozczarowani" - wspominał pierwszy koncert James Hetfield w "Kerrang! Legends: Metallica".

W klubie Radio City pojawiło się według różnych źródeł od 75 do ok. 200 osób, z czego większość stanowili szkolni koledzy i znajomi muzyków. Żeby zobaczyć pierwszy występ Metalliki trzeba było zapłacić 15 dolarów.

Początkujący zespół zaprezentował dwa swoje autorskie numery: zagrany na otwarcie wspomniany "Hit The Lights" i "Jump In The Fire" (oba trafiły później na debiutancki album "Kill 'Em All") oraz garść coverów z repertuaru brytyjskich grup metalowych - Blitzkrieg ("Blitzkrieg"), Savage ("Let it Loose"), Sweet Savage (finałowy "Killing Time") i Diamond Head ("Helpless", "Sucking My Love", "The Prince" i "Am I Evil?").

"Było bardzo nerwowo. Ale poszło całkiem nieźle" - to słowa Larsa Ulricha.