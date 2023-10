Keith Richards i Mick Jagger - jeden z najdłużej istniejących autorskich duetów. Pierwsze piosenki pisali jeszcze w 1963 roku. Nazywani The Glimmer Twins wielokrotnie kłócili się na śmierć i życie, by potem spotkać się i wydać bijący rekordy popularności przebój.

Błyszczący bliźniak i kreator przebojów. Najlepsze piosenki Jaggera, których nie znasz 20 października ukaże się pierwszy od 18 lat album The Rolling Stones, "Hackney Diamonds". Na nim ponownie połączyli swoje siły - tym razem z pomocą producenta Andrew Watta (ich ostatnie albumy produkował Don Was). W rozmowie z "The Sun" gitarzysta opisał, jak układają się jego stosunki z Jaggerem.

Relację z frontmanem nazywa dość szorstką, a zarazem bardzo braterską. "Ludzie słyszą tylko o upadkach. Po 60 latach, gdybyś miał brata, też byłoby za wami kilka wzlotów i upadków, a nasze zwykle dotyczą pracy" - wyjaśnia. "Mówię: 'To zbyt tandetne', a on na to: 'Uwielbiam to', a ja mówię: 'Jesteś dupkiem!'. Ale szorstkość jest nieduża w porównaniu do harmonii, która panuje przez cały czas. Oczywiście, że go kocham" - deklaruje Keef.

Śmierć Charliego Wattsa mocno wpłynęła na zespół

Po raz pierwszy od 18 lat w sklepach pojawi się album z całkiem nowymi utworami. Wśród 12 utworów znajdą się dwie kompozycje, w których zagrał zmarły w 2021 roku Charlie Watts. Jak mówi Richards, wciąż zdarza mu się komunikować z wieloletnim kolegą. Śmierć przyjaciela mocno go uderzyła, a on sam wierzy, że ten nad nim czuwa.

"Wciąż rozmawiamy, spodziewam się, że nadal będziemy rozmawiać" - mówi 79-letni Keith Richards.

Gdy grupa ogłaszała wydanie nowego albumu Richards stwierdził, że Watts wciąż jest częścią The Rolling Stones. "Odkąd Charlie odszedł, jest inaczej, jest numerem cztery" - mówił. "Straszliwie nam go brakuje, ale dzięki Charliemu mamy Steve'a Jordana, którego polecił nam, gdyby coś mu się stało" - dodawał.

Charlie Watts (1941 - 2021) 1 / 10 Charlie Watts (1941 - 2021) Źródło: Getty Images Autor: Paul Natkin

"Sweet Sounds of Heaven" - nowa piosenka The Rolling Stones

Kilkanaście dni temu zadebiutowała piosenka "Sweet Sounds of Heaven" z udziałem Lady Gagi i Steviego Wondera. Nowa piosenka brzmiąca niczym ich dokonania z początku lat 70. zebrała bardzo dobre recenzje krytyków i fanów.

Jagger napisał piosenkę podczas pewnego słonecznego popołudnia w swoim domu w Londynie. Liście szeleściły pod wpływem wiatru, a artysta zaczął grać wzór akordów C, F i B-dur na swoim pianinie. Nagrania utworu odbyły się w Henson Recording Studios w Los Angeles, Metropolis Studios w Londynie, Sanctuary Studios w Nassau na Bahamach, a autorami są Mick Jagger i Keith Richards. W Los Angeles dołączyli do nich Lady Gaga i Stevie Wonder.

W piosence słyszymy m.in. pianino, Rhodes i syntezator Mooga, na których zagrał Stevie Wonder. Za saksofon chwycił James King, a na trąbce zagrał Ron Blake. Tym razem bas dzierżył Andrew Watt, producent albumu. Więcej o utworze przeczytasz tutaj.

The Rolling Stones - tracklista albumu "Hackney Diamonds":

"Angry"* "Get Close" (feat. Elton John)* "Depending On You"* "Bite My Head Off" (feat. Paul McCartney) "Whole Wide World" "Dreamy Skies" "Mess It Up" "Live by the Sword" "Driving Me Too Hard" "Tell Me Straight" "Sweet Sounds of Heaven" (feat. Lady Gaga & Stevie Wonder) "Rollin' Stone Blues" (Muddy Waters cover)

(* - kompozycja współtworzona z Andrew Wattem, producentem).