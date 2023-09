Wielkie nieba, czyli "Sweet Sounds of Heaven". Rolling Stonesi wciąż potrafią

Artykuł Błyszczący bliźniak i kreator przebojów. Najlepsze piosenki Jaggera, których nie znasz

Jak powstało "Sweet Sounds of Heaven"?

Rolling Stonesi, którzy nie wydali nowego albumu od prawie 20 lat, przyzwyczaili słuchaczy do zadziornego, rockowego stylu. "Sweet Sounds of Heaven" w brzmieniu najbardziej zbliża się do kultowego "Exile on Main St." z 1972 roku. To na tym dwupłytowym albumie Jagger i Richards zaprezentowali paletę muzycznych barw, a obok stadionowych rockerów ("Tumbling Dice") mogliśmy usłyszeć wpływy muzyki country ("Sweet Virginia"), soulu "Let it Loose", bluesa ("Shake Your Hips") czy gospel ("Shine a Light").

Jagger napisał piosenkę podczas pewnego słonecznego popołudnia w swoim domu w Londynie. Liście szeleściły pod wpływem wiatru, a artysta zaczął grać wzór akordów C, F i B-dur na swoim pianinie. Nagrania utworu odbyły się w Henson Recording Studios w Los Angeles, Metropolis Studios w Londynie, Sanctuary Studios w Nassau na Bahamach, a autorami są Mick Jagger i Keith Richards. W Los Angeles dołączyli do nich Lady Gaga i Stevie Wonder.

W piosence słyszymy m.in. pianino, Rhodes i syntezator Mooga. Wydaje mi się, że odrobina klawiszy zawsze dodaje piosenkom nieco podniosłości i je uduchawia. A zwłaszcza, jak siada przy nich prawdziwy bóg instrumentu, Stevie Wonder. Za saksofon chwycił James King, a na trąbce zagrał Ron Blake. Tym razem bas dzierżył Andrew Watt, producent albumu. Co ciekawe, to już druga piosenka z nowej płyty, a wciąż brak tu Darryla Jonesa, który gra na basie w zespole od 1993 roku, a także klawiszowca Chucka Leavella (choć - to zrozumiałe, jego miejsce zajął wyjątkowy gość).

Ostatnie albumy The Rolling Stones wydawane w latach 90. i 2005 roku były brzmieniowo mocno zachowawcze i przewidywalne. W przypadku nowej piosenki mamy do czynienia z ich najlepszą kompozycją od dekad. W "Sweet Sounds of Heaven" dostajemy esencję brzmienia lat 70., co wielu fanów z pewnością poruszy. Nieco patetyczna, monumentalna kompozycja to część zapowiadanej przez muzyków "nowej ery", która nadchodzi z "Hackney Diamonds". To rzeczywiście może nie być jedynie reklamowy slogan.

The Rolling Stones - tracklista albumu "Hackney Diamonds":

"Angry"* "Bite My Head Off" "Depending On You"* "Dreamy Skies" "Driving Me Too Hard" "Get Close"* "Live by the Sword" "Mess It Up" "Morning Joe Cues" "Sweet Sounds of Heaven" "Tell Me Straight" "Whole Wide World" "Rollin' Stone Blues"

(* - kompozycja współtworzona z Andrew Wattem, producentem).

