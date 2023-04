Słynna gitara Prince'a trafiła na sprzedaż. Cena? Zwala z nóg!

Obok takich przedmiotów, jak para butów, pomarańczowa bluzka, kurtka i fioletowy szal należących do Prince’a, na aukcję organizowaną przez platformę aukcyjną Gotta Have Rock and Roll trafiła także wyjątkowa gitara. Instrument jest prototypem stworzonym specjalnie dla autora hitu "Purple Rain". Wyceniona na 40 tys. dolarów żółta gitara Schecter Cloud może zostać sprzedana nawet za 200 tys. dolarów. Aukcja potrwa jeszcze osiem dni.

Piosenkarz korzystał z gitary nie tylko w trakcie sesji nagraniowych, prób, ale także w trakcie występów na żywo. To wyjątkowy przedmiot bowiem został stworzony specjalnie dla Prince’a. Artysta miał przetestować prototyp, który dopiero po jego aprobacie trafił do sprzedaży.

Do instrumentu dołączony jest list napisany przez technika gitarowego, który współpracował z piosenkarzem. Na zakończenie współpracy Prince podarował mu rzeczoną gitarę. Przedmiot został sprzedany obecnemu właścicielowi, który ostatecznie zdecydował się przekazać instrument na aukcję. Cena wywoławcza wynosi 40 tys. dolarów. Jednak dom aukcyjny spodziewa się znacznego przebicia tej kwoty, która ostatecznie może wynieść nawet 200 tys. dolarów.

