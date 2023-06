Sara James choć skończyła dopiero 15 lat, ma na koncie wiele sukcesów, o których jej starsi w branży koledzy mogą tylko pomarzyć. W ostatnim czasie zgarnęła Fryderyka za Fonograficzny Debiut Roku i zadebiutowała na scenie Opery Leśnej w Sopocie podczas Polsat SuperHit Festival 2023 .

Wcześniej wygrała program "The Voice Kids" , a także zajęła drugie miejsce w Eurowizji Junior 2021 . Występ w amerykańskiej edycji "Mam talent" z piosenką "Rocket Man" stał się viralem, który błyskawicznie obiegł sieć. Słynny juror tego show Simon Cowell postanowił wziąć Sarę pod swoje skrzydła.

Wideo Sara James Sings "Rocket Man" by Elton John | STUNNING Performance | AGT 2022

- To jest coś, czego ja sama w sobie też nie pojmuję trochę i często po prostu trzeba mnie uszczypnąć, bo to jest coś pięknego i niesamowitego i nigdy w życiu, jakby ktokolwiek zapytał mnie 2 lata temu, czy mogę robić takie cudowne rzeczy, jakie robię teraz - dawać ludziom radość, nagrywać piosenki i widzieć uśmiechy na twarzach ludzi, którzy przychodzą na te koncerty, i te wyświetlenia i to wszystko. Niesamowite i dziękuję wam bardzo, bo to dzięki wam - powiedziała Sara James w rozmowie z Interią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sara James na moment przed Polsat SuperHit Festiwal 2023: Jestem zaszczycona! INTERIA.PL

Menedżerem młodej wokalistki jest Igor Herbut , lider grupy LemON. Teraz połączyli siły w przeboju "Tylko mnie poproś do tańca" - nowa wersja hitu Anny Jantar powstała we współpracy z festiwalem Jabłonki Swawole. Produkcją nagrania zajął się Arek Kopera. Autorami oryginalnej wersji są Bogdan Olewicz (tekst) i Wanda Łabędzka (muzyka).



Impreza w tym roku zagości aż w sześciu lokalizacjach - Sandomierzu (02.05), Mysłowicach (01.07), gdzie wystąpią Luna i Igo, Toruniu (22.07), Ustce (05.08), gdzie wystąpi Ignacy, Raciborzu (19.08), gdzie wystąpi Vito Bambino oraz 30 września w "lokalizacji - niespodziance", wyłonionej w konkursie na oficjalnej stronie festiwalu.

W teledysku oprócz wokalistów wystąpili również Maya Heller i Beniamin Citkowski.